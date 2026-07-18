Έρευνα aboutpeople: Κατσαρίδες, βελόνες, αεροπλάνα - Οι φοβίες των Ελλήνων

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες φοβίες των Ελλήνων και πώς αντιδρούν σε αυτές; Διαβάστε την έρευνα της Aboutpeople.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι φοβίες ορίζονται ως παράλογοι και ανεξέλεγκτοι φόβοι που προκαλούνται από μια κατάσταση, ένα αντικείμενο ή μια δραστηριότητα. Οι φόβοι αυτοί είναι συνήθως έντονοι και κατακλυσμικοί, με αποτέλεσμα το άτομο να βιώνει αυξημένο άγχος ή ακόμη και πανικό, οδηγούμενο συχνά στην αποφυγή της πηγής του φόβου. Σε αντίθεση με τους φυσιολογικούς φόβους, οι φοβίες είναι δυσανάλογες προς τον πραγματικό κίνδυνο και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την καθημερινή ζωή και τη λειτουργικότητα του ατόμου. Οι μεγαλύτερες φοβίες των Ελλήνων

Με αφορμή το συγκεκριμένο ζήτημα, η aboutpeople διεξήγαγε πανελλαδική ποσοτική έρευνα για λογαριασμό του NEWS 24/7. Στο γενικό ερώτημα σχετικά με το αν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι έχουν κάποια φοβία, η συντριπτική πλειοψηφία απαντά καταφατικά (81,7%), ενώ το 18,3% δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει κάποια φοβία.

Σε επίπεδο γενικού πληθυσμού, ο φόβος για τα ύψη (ακροφοβία)αναδεικνύεται ως η συχνότερα αναφερόμενη φοβία, με ποσοστό 34,1%. Ακολουθούν ο φόβος ασθένειας (25,1%), τα έντονα φυσικά φαινόμενα, όπως οι σεισμοί και οι καταιγίδες (24,8%), οι κατσαρίδες (21,5%) και τα ζώα ή έντομα, όπως σκύλοι, φίδια, αράχνες, ποντίκια και ακρίδες (20,5%). Σε χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται ο φόβος της δημόσιας ομιλίας (16,7%), της αρνητικής κριτικής ή αξιολόγησης από άλλους (15,7%), το νερό ή τα βαθιά νερά (π.χ. θάλασσα) (13,5%), οι κλειστοί χώροι (12,1%) και οι πτήσεις με αεροπλάνο (10%). Ακολουθούν ο φόβος των ιατρικών εξετάσεων (9,8%), των βελόνων ή ενέσεων (9,4%), του σκοταδιού (9%), της παραμονής σε χώρους με πολύ κόσμο (π.χ. εμπορικά κέντρα, θέατρα, συναυλίες) (8,9%) και της αναμονής σε ουρές (8,2%). Τις χαμηλότερες θέσεις στην κατάταξη καταλαμβάνουν ο φόβος της παρατήρησης από τρίτους κατά τη διάρκεια του φαγητού ή του ποτού (6,8%), του αίματος (6%), της συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις (5%), των αλληλεπιδράσεων με αγνώστους (π.χ. να ζητήσει κανείς οδηγίες στον δρόμο) (4,5%), της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς (3,9%) και, τέλος, της παραμονής σε ανοιχτούς χώρους, όπως πλατείες ή γέφυρες (1%).

Όσον αφορά τις έμφυλες διαφορές, οι μεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρούνται στον φόβο για τις κατσαρίδες, όπου το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 30,7%, έναντι 12,9% των ανδρών, παρουσιάζοντας διαφορά 17,8 ποσοστιαίων μονάδων. Ακολουθούν οι φοβίες που σχετίζονται με τα έντονα φυσικά φαινόμενα, όπως οι σεισμοί και οι καταιγίδες, με το 31,7% των γυναικών να δηλώνει τη συγκεκριμένη φοβία έναντι 18,4% των ανδρών, καταγράφοντας διαφορά 13,3 ποσοστιαίων μονάδων. Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται επίσης στον φόβο για το σκοτάδι (12,8% των γυναικών έναντι 5,5% των ανδρών, διαφορά 7,3 μονάδων), στους κλειστούς χώρους (15,4% έναντι 9,1%, διαφορά: 6,3) και στην παραμονή σε χώρους με πολύ κόσμο (12,1% έναντι 5,9%: διαφορά: 6,2). Στον αντίποδα, το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία φοβία εμφανίζεται υψηλότερο στους άνδρες (22,1%) σε σύγκριση με τις γυναίκες (14,2%), με τη διαφορά να ανέρχεται στις 7,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Αναφορικά με το πλήθος των φοβιών ανά άτομο, μεταξύ όσων δήλωσαν ότι έχουν έστω και μία, ο γενικός μέσος όρος διαμορφώνεται στις 3,28 φοβίες, με τις γυναίκες να παρουσιάζουν υψηλότερο δείκτη (3,54) σε σχέση με τους άνδρες (3,02). Αναλυτικότερα, το 24,4% έχει 2 φοβίες, το 20,2% έχει 5 ή περισσότερες φοβίες, το 19,4% έχει 1 φοβία, το 19,2% έχει 3 φοβίες και το 16,8% έχει 4 φοβίες. Στην ανάλυση ανά φύλο, 1 φοβία έχει το 24,9% των ανδρών και το 13,9% των γυναικών, 2 φοβίες το 25,2% των ανδρών και το 23,7% των γυναικών, 3 φοβίες το 17,5% των ανδρών και το 20,8% των γυναικών, 4 φοβίες το 16,2% των ανδρών και το 17,4% των γυναικών, ενώ 5 ή περισσότερες φοβίες συγκεντρώνει το 16,3% των ανδρών και το 24,3% των γυναικών.

Όταν οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με τις φοβίες τους, η ταχυπαλμία αναδεικνύεται ως το κύριο σύμπτωμα σε ποσοστό 57,9%. Ακολουθούν το αίσθημα ασφυξίας ή η δύσπνοια με 25,4%, ο κρύος ιδρώτας με 24,8%, οι στομαχικές διαταραχές με 20,4%, η ζάλη ή τάση για λιποθυμία με 17,1% και το τρέμουλο στα χέρια ή στο σώμα με 16,1%, ενώ η ναυτία ή τάση για έμετο καταγράφεται στο 9,9%. Κανένα σύμπτωμα δηλώνει ότι δεν έχει το 14,2% των συμμετεχόντων. Οι γυναίκες εμφανίζουν εντονότερη συμπτωματολογία σε όλες τις βασικές κατηγορίες, καθώς καταγράφουν 64,6% στην ταχυπαλμία έναντι 51,1% των ανδρών, 30,3% στο αίσθημα ασφυξίας ή δύσπνοιας έναντι 20,4%, 28,5% στον κρύο ιδρώτα έναντι 21,1%, 23,0% στη ζάλη ή τάση για λιποθυμία έναντι 11,1%, 20,4% στο τρέμουλο έναντι 11,7% και 14,8% στη ναυτία ή τάση για έμετο έναντι 5,0%. Αντίθετα, το 18,9% των ανδρών δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα, με το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών να περιορίζεται στο 9,6%.

Σχετικά με τη διαχείριση του φόβου εκείνη τη στιγμή, το 48,5% επιλέγει να αποφύγει εντελώς ή να απομακρυνθεί από την κατάσταση, τη δραστηριότητα ή το αντικείμενο που του προκαλεί φόβο. Το 30% δηλώνει ότι δεν κάνει κάτι συγκεκριμένο και απλώς περιμένει να περάσει, το 27,3% χρησιμοποιεί τεχνικές αναπνοής ή χαλάρωσης, το 10,7% ζητά τη βοήθεια κάποιου ανθρώπου και το 4,6% λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Στο κομμάτι αυτό, η αποφυγή ή απομάκρυνση επιλέγεται από το 51,1% των γυναικών έναντι 45,8% των ανδρών, οι τεχνικές αναπνοής ή χαλάρωσης από το 32% των γυναικών έναντι 22,4% των ανδρών και η αναζήτηση βοήθειας από το 15,8% των γυναικών έναντι 5,4% των ανδρών.