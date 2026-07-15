Η Πάτρα φιλοξενεί την Εναρκτήρια Συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου BLUE TECH

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, το Πανεπιστήμιο Πατρών θα φιλοξενήσει συνάντηση για την Πρώτη Παρουσίαση (BLUE TECH Introductory Meeting) και το Εργαστήριο Ανάπτυξης Ικανοτήτων (Capacity Building Workshop) με τοπικούς φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BLUE TECH – Blue Technologies for Competitiveness and Sustainable Innovation of SMEs, το οποίο υλοποιείται μέσω του Στρατηγικού Προγράμματος Interreg VI-A Greece–Italy 2021–2027.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, η εκδήλωση διοργανώνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, εταίρο του έργου, και αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία συνάντησης εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, των επιχειρήσεων, των επιμελητηρίων, των φορέων καινοτομίας και της κοινωνίας των πολιτών (4-helix) από την Ελλάδα και την Ιταλία. Στόχος είναι η ενίσχυση του διασυνοριακού διαλόγου και η διαμόρφωση ενός ισχυρού οικοσυστήματος συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στη Γαλάζια Οικονομία.



Η συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη της ενεργού εμπλοκής των ενδιαφερόμενων μερών στις δράσεις του έργου. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τους στόχους, τη στρατηγική και τις πιλοτικές παρεμβάσεις που προβλέπονται, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν ενεργά στον σχεδιασμό λύσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας–Ιταλίας.



Την έναρξη των εργασιών θα χαιρετίσουν εκπρόσωποι του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg Greece–Italy. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι βασικοί στόχοι και οι προτεραιότητες του BLUE TECH, ενώ διακεκριμένοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες θα αναπτύξουν θεματικές που αφορούν τη Γαλάζια Οικονομία, τα κριτήρια ESG, την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), τα Digital Twins και την καινοτομία, αναδεικνύοντας τον ρόλο τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων.



Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση των πιλοτικών δράσεων από όλους τους εταίρους του έργου, οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, εργαλείων και συνεργασιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στις επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος.



Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα είναι αφιερωμένο στο Εργαστήριο Ανάπτυξης Ικανοτήτων (Capacity Building Workshop), όπου εκπρόσωποι επιχειρήσεων, δημόσιων οργανισμών, πανεπιστημίων και λοιπών φορέων θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες και τις ανάγκες τους, θα συμμετάσχουν σε διαδραστική χαρτογράφηση προτεραιοτήτων μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και θα συμβάλουν, μέσα από συμμετοχική συζήτηση, στη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων του έργου. Η συμμετοχική αυτή διαδικασία αποτελεί βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας του BLUE TECH, διασφαλίζοντας ότι οι παρεμβάσεις του θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας.



Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομών της χώρας και διεθνώς αναγνωρισμένο παράδειγμα εφαρμογής προηγμένων τεχνολογικών λύσεων.



Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε εκπροσώπους επιχειρήσεων, δημόσιων οργανισμών, πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων, επιμελητηρίων, clusters, οργανισμών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και σε κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ημερομηνία: Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026

Ώρα: 09:00 – 17:00

Τόπος: Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 1ος όροφος, Πάτρα

Το έργο BLUE TECH

Το έργο BLUE TECH – Blue Technologies for Competitiveness and Sustainable Innovation of SMEs αποτελεί έργο διασυνοριακής συνεργασίας που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027. Βασικός του στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στη Γαλάζια Οικονομία στις επιλέξιμες περιοχές της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), τα Digital Twins, οι αρχές ESG και οι μηχανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, το έργο προωθεί τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών, δημόσιων αρχών και φορέων υποστήριξης επιχειρήσεων. Μέσω πιλοτικών δράσεων, προγραμμάτων mentoring και ενεργειών ενδυνάμωσης ικανοτήτων, το BLUE TECH επιδιώκει να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να ενισχύσει την καινοτομία και να προωθήσει τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα σε ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή.

Το έργο BLUE TECH συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027.