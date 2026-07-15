Μάρω Κοντού: Η προσωπική ζωή, οι δύο γάμοι, οι εξομολογήσεις για τον μεγάλο της έρωτα και η μοναδική σχέση με ηθοποιό

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών
Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έπειτα από περιπέτεια με την υγεία της, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και όσους αγάπησαν το σπουδαίο έργο της.
Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο "Άγιος Σάββας", ενώ το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της και νοσηλεύτηκε στην καρδιολογική και την πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου "Αττικόν".
Η μεγάλη ηθοποιός, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, ξεχώρισε όχι μόνο για το σπουδαίο ταλέντο της αλλά και για τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της. Δεν δίσταζε ποτέ να μιλά με ειλικρίνεια για την προσωπική της ζωή, τους δύο γάμους της και τον μεγάλο έρωτα που σημάδεψε τη ζωή της.
Οι δύο γάμοι της Μάρως Κοντού
Ακόμη κι όταν οι απόψεις της έρχονταν σε αντίθεση με τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής εκείνη έδειχνε να μην επηρεάζεται από το "τι θα πει ο κόσμος".
Στην προσωπική της ζωή παντρεύτηκε δύο φορές. Ο πρώτος της σύζυγος ήταν ο διευθυντής φωτογραφίας Αριστείδης Καρύδης-Φουκς, τον οποίο η ίδια είχε χαρακτηρίσει ως τον μεγάλο έρωτα της ζωής της. Αν και ο γάμος τους δεν κράτησε, οι δυο τους διατήρησαν μια σχέση αλληλοσεβασμού και εκτίμησης μέχρι το τέλος της ζωής του.
Χρόνια αργότερα, στις 21 Ιουλίου 1975, η Μάρω Κοντού παντρεύτηκε τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα, γιο του λογοτέχνη και ποιητή Τάκη Δόξα, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στην Πλατεία Αμερικής.
Ωστόσο, ούτε αυτή η σχέση είχε διάρκεια. Η ίδια είχε παραδεχτεί πως η απόφαση να παντρευτούν χωρίς να έχουν συμβιώσει προηγουμένως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο γεγονός ότι τελικά δεν ταίριαξαν ως ζευγάρι, τονίζοντας πως την ευθύνη την απέδιδε κυρίως στον εαυτό της.
"Φρόντιζα να είμαι εγώ καλά με τον εαυτό μου, να κοιμάμαι ήσυχα με τη συνείδησή μου, και δεν με ένοιαζε τίποτε άλλο. Ήμουν προχωρημένη. Στα 12-13 οδηγούσα τη μοτοσυκλέτα του ξαδέλφου μου. Ήμουν λίγο αγοροκόριτσο. Δεν ήμουν ποτέ σεξοβόμβα. Πιο πολύ ευρωπαία στο σουλούπι…Ούτε ήμουν το κλασικό μοντέλο της εποχής που ακολουθεί τον δρόμο του γάμου και της οικογένειας. Ένα διαζύγιο τότε ήταν μεγάλο θέμα τότε. Εγώ Εκανα δύο γάμους, έναν στα 25 και έναν στα 45… Ο πρώτος ήταν ο Αριστείδης Καρύδης-Φουκς, ο δεύτερος ήταν εκτός χώρου. Νομίζω ότι γεννήθηκα ανεξάρτητη. Μπορεί ασυνείδητα να με επηρέασε και το γεγονός ότι ήξερα από πολύ νέα ότι δεν θα κάνω παιδιά και δεν με απασχόλησε το θέμα. Ξέρει τελικά τι κάνει η φύση και σου δίνει αυτό που πραγματικά επιθυμείς. Τα λατρεύω τα παιδιά, αλλά δικά μου δεν έχω. Δεν μου λείπει όμως. Οταν έχεις ανήψια, όπως έχω εγώ από την αδελφή μου, τώρα είναι σαν να έχω και εγγόνια" είχε πει η ίδια.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Μάρω Κοντού είχε μιλήσει ανοιχτά για τις αλλαγές που βίωσε τόσο ως γυναίκα όσο και ως άνθρωπος, συγκρίνοντας τον εαυτό της στα πρώτα χρόνια της σχέσης της με τον Αριστείδη Καρύδη-Φουκς με αυτόν που έγινε αργότερα.
"Σκέφτομαι τις διαφορές που είχα σαν κορίτσι πρωτόβγαλτο με τον Ντίντη και με τον κατοπινό μεγάλο έρωτα. Για τον Φουκς ήμουν πολύ μικροαστή το ’60. Είχα ταμπού, φοβόμουν την κοινωνία, είχα πάντα στο μυαλό μου να είμαι σωστή. Τότε με οδηγούσε ο Ντίντης. Αργότερα ήμουν πιο απελευθερωμένη, πιο απαιτητική, πιο τσαούσα. Ήξερα τι ήθελα και το ζητούσα. Είχα ξυπνήσει και ως θηλυκό, είχα και κάποιες εμπειρίες".
Η μοναδική σχέση με ηθοποιό
Η ίδια είχε αποκαλύψει ακόμη ότι, παρά τη μακρόχρονη πορεία της στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου, οι ερωτικές σχέσεις με συναδέλφους της ήταν ελάχιστες.
"Στα πενήντα τέσσερα χρόνια που είμαι στο χώρο, είχα μόνο μια σχέση με ηθοποιό. Είχα τσιμπηθεί μαζί του, ήταν αμοιβαίο, αλλά υπήρχε εμπόδιο μεγάλο".
Παρά τους δύο γάμους της και τις σημαντικές σχέσεις που έζησε, η ίδια δεν έκρυψε ποτέ ότι ο άνθρωπος που σημάδεψε περισσότερο τη ζωή της ήταν ο πρώτος της σύζυγος, ο Αριστείδης Καρύδης-Φουκς.
"Πιστεύω ότι ο πιο δυνατός μου έρωτας, που με πόνεσε κιόλας, ήταν με τον Αριστείδη Καρύδη - Φουκς. Είχε φύγει ο έρωτας και είχε μείνει η αγάπη. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Οι έρωτες κάνουν έναν κύκλο, καταλήγουν σε κάτι καλό ή τελειώνουν. Εκείνη την ώρα πονάς, καταριέσαι τον εαυτό σου ή τον άλλον, είσαι ευτυχισμένος, κλαις, η ζωή είναι ωραία ό,τι κι αν έχεις ζήσει, είναι υπέροχα τελικά. Τα πάντα εν σοφία εποίησε. Άλλη η ηλικία των 20, άλλη των 40, άλλη των 60. Μετά μπαίνει η λογική και τα επεξεργάζεσαι καλύτερα".
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