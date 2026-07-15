Έρευνα για απάτη ΦΠΑ τύπου «carousel» – Ταυτοποιήθηκαν δύο επιχειρηματίες και δύο λογιστές

Τέσσερα άτομα, δύο επιχειρηματίες και δύο λογιστές, ηλικίας 51, 52 και 51, 55 ετών αντίστοιχα, έχουν ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στην υπόθεση διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ τύπου «carousel», που διερευνά η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται ύστερα από παραγγελία και υπό την εποπτεία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Σημειώνεται ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος από την απάτη εκτιμάται σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει γίνει ποτέ σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τουλάχιστον κατά την περίοδο 2021-2025 είχε αναπτυχθεί σύνθετο δίκτυο εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στις αγοραπωλησίες ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να αποδίδουν τον αναλογούντα ΦΠΑ και υποβάλλοντας αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ που δεν είχε καταβληθεί.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης τους, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές των εταιρειών, καθώς και λογιστές, φέρονται να πραγματοποιούσαν πλήθος συναλλαγών με εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική εμπορική δραστηριότητα. Πιο αναλυτικά, οι ανωτέρω γνωρίζοντας ότι οι εικονικές αυτές εταιρίες είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν αποκλειστικά προκειμένου να συγκεντρώνουν την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, τον οποίο δεν απέδιδαν («εξαφανισμένος έμπορος»), είχαν σκοπό είτε την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ, είτε τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, με στόχο την τεχνητή εξισορρόπηση του χρεωστικού ΦΠΑ και τη μείωση ή πλήρη αποφυγή απόδοσής του στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το παράνομο περιουσιακό όφελος των εμπλεκομένων εκτιμάται σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ από τη μη απόδοση ενδοκοινοτικού ΦΠΑ. Παράλληλα, προέκυψαν ενδείξεις ότι ΦΠΑ συνολικού ύψους 24,2 εκατ. ευρώ είτε δεν αποδόθηκε είτε αποδόθηκε ανακριβώς ή συμψηφίστηκε, προκαλώντας αντίστοιχη περιουσιακή ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και στις έδρες των εμπλεκόμενων εταιρειών κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά δεδομένα με λογιστικά στοιχεία και έγγραφα των εταιρειών, 99.000 ευρώ και τρία αυτοκίνητα.

Περαιτέρω, από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της ΔΕΕ, μέσω της εφαρμογής εξειδικευμένων μεθοδολογιών ψηφιακής εγκληματολογίας και προηγμένων τεχνικών, κατέστη δυνατή η διάσπαση των σύνθετων ψηφιακών εμποδίων, καθώς και ο εντοπισμός, η πρόσβαση και η δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και λοιπών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (digital assets) συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνέδραμε στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.