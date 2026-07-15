Νέο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης: Ο Γιάννης Ματσούκας αναδεικνύει τις «ρίζες» του ΕΛΙΔΕΚ στην Πάτρα και ζητά ισχυρότερη στήριξη της έρευνας

Τη σημασία της δημιουργίας του νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, στο οποίο –σύμφωνα με δημοσιεύματα– θα υπάγονται από κοινού τα Πανεπιστήμια και η Έρευνα, υπογραμμίζει ο καθηγητής Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιάννης Ματσούκας, επισημαίνοντας ότι η βασική έρευνα αποτελεί τη θεμελιώδη πηγή της καινοτομίας και ότι το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ως βασικός φορέας χρηματοδότησης της πανεπιστημιακής έρευνας.

Σε δημόσια παρέμβασή του, ο καθηγητής αναφέρεται στην πορεία που οδήγησε στη δημιουργία του ΕΛΙΔΕΚ, υποστηρίζοντας ότι η αφετηρία της προσπάθειας βρισκόταν στην Πάτρα και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. Όπως σημειώνει, οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε το 2015, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, είχαν ως στόχο τη διεθνή υποστήριξη της ελληνικής έρευνας και των πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απευθύνθηκε σε δεκαπέντε νομπελίστες επιστήμονες, μεταξύ των οποίων οι James Watson και Harald zur Hausen, ζητώντας τους να υποστηρίξουν δημόσια την Ελλάδα. Οι επιστήμονες υπέγραψαν σχετική επιστολή προς την ευρωπαϊκή ηγεσία, η οποία, όπως αναφέρει ο κ. Ματσούκας, αποτέλεσε την αφετηρία των εξελίξεων που οδήγησαν το 2016 στη σύσταση του ΕΛΙΔΕΚ, με αρχικό προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ. Στο βιβλίο-μαρτυρία που εξέδωσε καταγράφεται η σχετική αλληλογραφία με τους νομπελίστες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ελληνική κυβέρνηση και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο καθηγητής αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συμβολή του τότε πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Βασίλη Παναγιωτάκη, τον οποίο ευχαριστεί δημόσια για τη διαρκή υποστήριξη των πρωτοβουλιών του. Όπως αναφέρει, ο πρώην πρύτανης ενθάρρυνε τόσο την επικοινωνία με τους νομπελίστες όσο και τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων Ιατρικής Χημείας με κορυφαίους επιστήμονες, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και τη διεθνή προβολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Παράλληλα, σημειώνει ότι το 2026 αποτελεί επετειακή χρονιά, καθώς συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Πατρών (1966-2026) και 10 χρόνια από τη σύσταση του ΕΛΙΔΕΚ (2016-2026). Όπως επισημαίνει, το Ίδρυμα έχει χρηματοδοτήσει μέχρι σήμερα εκατοντάδες ερευνητικά έργα, μέλη ΔΕΠ και χιλιάδες νέους ερευνητές, ενώ οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι προσεγγίζουν πλέον τα 500 εκατ. ευρώ.

Στην εκτενή ιστορική του καταγραφή, ο κ. Ματσούκας αναφέρεται ακόμη στην ανταπόκριση της ευρωπαϊκής ηγεσίας στις επιστολές των νομπελιστών, στον ρόλο του τότε αναπληρωτή υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη στη θεσμοθέτηση του ΕΛΙΔΕΚ, καθώς και στη συμβολή του πρώτου προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, ακαδημαϊκού Χρήστου Ζερεφού, στην εδραίωσή του.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο καθηγητής εκφράζει την ελπίδα ότι η ίδρυση του νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης θα συνοδευτεί από ακόμη μεγαλύτερη θεσμική και οικονομική ενίσχυση του ΕΛΙΔΕΚ, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερή χρηματοδότηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την οποία χαρακτηρίζει αναγκαία προϋπόθεση για την καινοτομία, την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας.