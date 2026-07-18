Τα νησιά της Ευρώπης υπήρξαν κάποτε ιδανικά για ήσυχες αποδράσεις: Απομονωμένα, ηλιόλουστα και σχεδιασμένα για εποχικούς επισκέπτες.

Σήμερα, όμως, πολλά από αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ολοένα αυξανόμενης τουριστικής κρίσης. Για παράδειγμα, στα Κανάρια Νησιά, περισσότεροι από 18 εκατομμύρια τουρίστες έφτασαν πέρυσι, σε μια περιοχή που έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί μόλις 2,2 εκατομμύρια μόνιμους κατοίκους. Στις Βαλεαρίδες Νήσους, ο εκρηκτικός αριθμός επισκεπτών έχει καταστήσει τη στέγαση απρόσιτη για πολλούς ντόπιους και έχει ασκήσει τεράστια πίεση στις υποδομές.

Οι διαμαρτυρίες εξαπλώνονται πλέον σε νησιωτικές περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι κάτοικοι ζητούν αυστηρότερους ελέγχους στον τουρισμό και ισχυρότερη προστασία για τις τοπικές κοινωνίες.

«Κάτι πρέπει να αλλάξει»

Ως απάντηση σε αυτή την κατάσταση, η κορυφαία πλατφόρμα κρατήσεων, BookRetreats.com, ανέλυσε τα δεδομένα προκειμένου να εντοπίσει πού είναι εντονότερη η πίεση και ποια νησιά εφαρμόζουν ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

«Ο τουρισμός έχει μεταμορφώσει πολλά από τα νησιά της Ευρώπης, όμως ο ρυθμός και η κλίμακα αυτής της αλλαγής δεν είναι πλέον βιώσιμα», δήλωσε ο Σον Κέλι, συνιδρυτής της BookRetreats.com. «Όταν τα τοπικά συστήματα φτάνουν στα όριά τους και οι κοινότητες εκτοπίζονται, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι κάτι πρέπει να αλλάξει».

Για να σχηματίσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα αυτής της πίεσης, η BookRetreats.com ανέλυσε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εστιάζοντας στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (km²) - έναν δείκτη που μετρά την τουριστική πυκνότητα.

Ο συγκεκριμένος δείκτης δείχνει πόσο συγκεντρωμένος γίνεται ο τουρισμός σε μικρές περιοχές, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τα νησιά, όπου οι υποδομές, η διαθέσιμη γη και οι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι.

Αυτά είναι τα 15 νησιά της Ευρώπης με τους περισσότερους τουρίστες -Στην κορυφή η Μάλτα

Κι ενώ η Μαγιόρκα προσελκύει τον μεγαλύτερο συνολικό αριθμό τουριστών, στην κορυφή της λίστας με τη μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα βρίσκεται η Μάλτα.

Με έκταση μόλις 316 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η Μάλτα είναι αρκετά μικρή ώστε να χωράει πέντε φορές μέσα στο Λονδίνο, κι όμως καταγράφει περισσότερες από 38.700 διανυκτερεύσεις ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο - τη μεγαλύτερη τουριστική πυκνότητα από οποιοδήποτε άλλο νησί στην Ευρώπη.

Οι επιπτώσεις είναι πιο εμφανείς σε δημοφιλή σημεία, όπως η Γαλάζια Λιμνοθάλασσα στο Κομίνο, όπου οι ημερήσιες καλοκαιρινές αφίξεις φτάνουν έως και τους 12.000 επισκέπτες. Ως απάντηση, οι Αρχές έχουν πρόσφατα θέσει ανώτατο όριο 4.000 επισκεπτών την ημέρα και έχουν καθιερώσει την υποχρεωτική κράτηση, με στόχο την προστασία του ευαίσθητου παράκτιου περιβάλλοντος.

Τα επόμενα νησιά της λίστας

Λανζαρότε, Ισπανία

Ίμπιζα και Φορμεντέρα, Ισπανία

Τενερίφη, Ισπανία

Γκραν Κανάρια, Ισπανία

Μαγιόρκα, Ισπανία

Μαδέρα, Πορτογαλία

Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Μινόρκα, Ισπανία

Φουέρτεβεντούρα, Ισπανία

Κυκλάδες, Ελλάδα,

Γκόζο και Κομίνο, Μάλτα

Λευκάδα, Ελλάδα