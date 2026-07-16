Τα 4α «Σεβάστεια» στην Πάτρα

Ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης (15/7) στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας οι 4οι αγώνες «Σεβάστεια» με μεγάλη συμμετοχή και αγωνιστική επιτυχία.

Τους αγώνες διοργάνωσε ο Αθλητικός Σύλλογος Στίβου Αθλόραμα Πάτρας υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου και με την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων στη μνήμη του αείμνηστου Βασίλη Σεβαστή, που διατέλεσε Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του ΣΕΓΑΣ.

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Ο Β. ΣΕΒΑΣΤΗΣ

Οι αγώνες ήταν αφιερωμένοι στον αείμνηστο Βασίλη Σεβαστή, παλαιό Πρωταθλητή του Στίβου και Μεσογειονίκη που μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας συνέχισε να είναι κοντά στον Στίβο και πάντοτε σε θέσεις παραγωγικού αθλητισμού. Από Προπονητής Στίβου σε Σωματεία της Πάτρας μετά το 1976, Διευθυντής του Εθνικού Σταδίου της Πάτρας στη συνέχεια, Τεχνικός Σύμβουλος της Τοπικής Επιτροπής ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου από το 1984 και μετέπειτα Υπεύθυνος Προπονητής Ανάπτυξης του ΣΕΓΑΣ και ολοκλήρωσε την προπονητική του διαδρομή ως Εθνικός Προπονητής Στίβου. Στη διαδρομή του αυτή και με αρχή το 1984 ήταν ο βασικός συντελεστής της σύνταξης του αθλητικού Σχεδιασμού του ΣΕΓΑΣ για τον Στίβο που με βάση αυτόν τον Σχεδιασμό ήρθαν οι Χρυσές σελίδες του Αθλήματος.

Από το 1997 μέχρι το 2012 διετέλεσε Πρόεδρος και από το 2012 μέχρι και τον θάνατό του τον Απρίλιο του 2021 Γενικός Γραμματέας του ΣΕΓΑΣ, προσφέροντας μόνο πλούσιο και θετικό έργο για τον Στίβο με αυτήν την Διοικητική του ενασχόληση.

Όσο κι αν το “ουδείς αναντικατάστατος” ισχύει, εντούτοις συνιστά τεράστια απώλεια για τον κλασικό αθλητισμό ο χαμός του Βασίλη Σεβαστή που έφυγε από τη ζωή στις 8/4/2021, νικημένος στα 72 του χρόνια από τον κορωνοϊό.

Στην κυριολεξία έδωσε τη ζωή του γι’ αυτό που αγάπησε όσο λίγοι, τον στίβο. Ο Σεβαστής, εν μέσω πανδημίας, δεν σταμάτησε να πηγαίνει στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ. Και κει, σε μια έξαρση του ιού στα γραφεία της Ομοσπονδίας, κόλλησε τον ιό. Κι αυτό του στοίχισε τελικά την ίδια του τη ζωή.

Καλύμνιος στην καταγωγή βρέθηκε το 1975, έχοντας ήδη δοξαστεί ως Πανελληνιονίκης του δεκάθλου, στην Αχαΐα ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής.

Πρώτα στο Γυμνάσιο Καλάβρύτων και από το 1977 μέχρι το 1996 σε διάφορα Σχολεία στην Πάτρα από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Από το 1978 μέχρι το 1981 διετέλεσε Διευθυντής στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο κι επί θητείας του ολοκληρώθηκε το Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο. Διετέλεσε παράλληλα και προπονητής στο τμήμα στίβου της ΑΕΠ Ολυμπιάς, αλλά και της ΕΑΠ, καθώς και τεχνικός σύμβουλος της Τοπικής Επιτροπής ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου το διάστημα 1983-1984.

Ακόμα κι όταν επέστρεψε στην Αθήνα, την τελευταία 25ετία, δεν σταμάτησε να νοιάζεται για την Πάτρα και τον στίβο της. Ανά πάσα στιγμή «πεταγόταν» στην Πάτρα, παρακολουθώντας όχι μόνο τις μεγάλες διοργανώσεις, μα και τις «απλές» ημερίδες κλειστού στίβου στου Λαδόπουλου.

Εργάστηκε ιδιαίτερα και ευτύχησε να αναρριχηθεί μέχρι την προεδρία του ΣΕΓΑΣ. Παράγων με ιδιαίτερες διοικητικές ικανότητες, ηγήθηκε της Ομοσπονδίας για 25 χρόνια, όσα κανείς άλλος στην ιστορία της, και την οδήγησε στα «καλύτερά της χρόνια».

Ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός και ο αχαϊκός στίβος του οφείλουν πάρα, μα πάρα πολλά…