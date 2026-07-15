Αφροδίτη Νέστορα: «Έζησα συνθήκες πολέμου που μόνο σε ταινίες έχω δει»

«Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό. Μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού» τόνισε στις πρώτες της δηλώσεις η Αφροδίτη Νέστορα, κατά την έξοδό της από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» καθώς σήμερα έλαβε εξιτήριο, δύο εβδομάδες μετά από την εμπρηστική επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της και είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια.

«Θα προσπαθήσω να σταθώ στα πόδια μου»

Αρχικά, η ίδια θέλησε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μας περιέθαλψαν μόλις έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, εμένα, τον πατέρα μου και τους υπόλοιπους ενοίκους της οικοδομής. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν για να κρατήσουν τη μητέρα μου στη ζωή, χωρίς βέβαια επιτυχία. Ευχαριστώ και το νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου νοσηλεύομαι τις τελευταίες 15 ημέρες. Ήταν όλοι τους εξαιρετικοί. Με αγκάλιασαν πραγματικά και με βοήθησαν πάρα πολύ να επιστρέψω στην κανονικότητά μου»

Παράλληλα, επισήμανε ότι η δοκιμασία της δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. «Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές και συναντήσεις με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μία απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές, δολοφονικές ενέργειες. Και επίσης γιατί πιστεύω ότι έτσι θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα».

Ερωτηθείσα τι θα ήθελε να πει στους συλληφθέντες, απάντησε: «Δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους και καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε. Είναι κάτι που εκφεύγει κάθε λογικής και είναι ακραίο. Πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας, την οποία πρέπει να αγκαλιάσουμε, να διαφυλάξουμε και να είναι ο οδηγός μας για τις επόμενες γενιές».

Αναφερόμενη στις εξελίξεις της έρευνας και στις συλλήψεις, σημείωσε πως είχε περιορισμένη ενημέρωση λόγω της νοσηλείας της. «Δεν είχα πολλή ενημέρωση. Ξέρω από συναδέλφους ότι έχουν καταθέσει στον ανακριτή, χωρίς να έχουν πει κάτι συγκεκριμένο. Θεωρώ, όμως, ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν –και μιλάω ως δικηγόρος– πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον Ποινικό Κώδικα και τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό. Μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού. Η Δικαιοσύνη ξέρει να κάνει τη δουλειά της και θεωρώ ότι θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες που πρέπει».

«Είμαι μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια»

Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές της επίθεσης, η Αφροδίτη Νέστορα έκανε λόγο για εικόνες που παρέπεμπαν σε εμπόλεμη ζώνη.

«Να ξέρετε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου. Δεν ήταν απλά ένας αέρας. Ήταν κάτι που προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει. Ήταν αποπνικτικό το κλίμα μέσα στην οικοδομή και δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της απλώς θύμα ενός τραγικού περιστατικού, αλλά επιζήσασα τρομοκρατικής επίθεσης.

«Να ξέρετε ότι δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι. Είμαι μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Αυτό συνέβη σε εμάς και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε».