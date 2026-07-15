Ηλεία: Συνελήφθη για τραπέζια και καρέκλες στον αιγιαλό

Χειροπέδες σε μια γυναίκα
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε παραλία της Ηλείας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, λειτουργούσε ως νόμιμη εκπρόσωπος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε εγκαταστήσει πάνω στον κοινόχρηστο χώρο του
αιγιαλού μια εξέδρα με -30- τραπέζια και καρέκλες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr