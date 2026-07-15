Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηλεία: Συνελήφθη για τραπέζια και καρέκλες στον αιγιαλό

Ηλεία: Συνελήφθη για τραπέζια και καρέκλ...

Χειροπέδες σε μια γυναίκα

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε παραλία της Ηλείας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, λειτουργούσε ως νόμιμη εκπρόσωπος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε εγκαταστήσει πάνω στον κοινόχρηστο χώρο του
αιγιαλού μια εξέδρα με -30- τραπέζια και καρέκλες.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιγιαλός Τραπέζι Καρέκλα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03b9\u03b3\u03b9\u03b1\u03bb\u03cc\u03c2 ","\u03a4\u03c1\u03b1\u03c0\u03ad\u03b6\u03b9","\u039a\u03b1\u03c1\u03ad\u03ba\u03bb\u03b1"]
838110
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις