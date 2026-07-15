Ηλεία: Συνελήφθη για τραπέζια και καρέκλες στον αιγιαλό

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε παραλία της Ηλείας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, λειτουργούσε ως νόμιμη εκπρόσωπος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε εγκαταστήσει πάνω στον κοινόχρηστο χώρο του

αιγιαλού μια εξέδρα με -30- τραπέζια και καρέκλες.