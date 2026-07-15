Παναχαϊκή: Ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο Τούρκος συμπαίκτης και οι δύο μικρομέτοχοι

Την πρώτη της κίνηση στην ελληνική αγορά έκανε η αμερικανική Speakeasy, μέσω της σύστασης της Speakeasy Bookings Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα την Αθήνα. Η νέα εταιρεία αποτελεί το ελληνικό όχημα του ομίλου και, όπως φαίνεται από το αντικείμενό της, δεν έρχεται απλώς για μια τυπική παρουσία.

Η Speakeasy κινείται στον χώρο των ψηφιακών κρατήσεων, της έκδοσης εισιτηρίων, των πληρωμών, του CRM, του marketing και των premium υπηρεσιών φιλοξενίας, με πεδίο εφαρμογής τη ζωντανή ψυχαγωγία, τα events, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τους χώρους διασκέδασης. Στην Ελλάδα, η εταιρεία θα δραστηριοποιείται κυρίως στην ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και λογισμικού, αλλά το καταστατικό της ανοίγει αρκετά μεγαλύτερη βεντάλια δραστηριοτήτων.

Το αρχικό κεφάλαιο είναι μόλις 1 ευρώ, κάτι που δείχνει ότι προς το παρόν μιλάμε για καθαρή εταιρική εγκατάσταση και όχι για βαριά επένδυση σε αυτή τη φάση. Μοναδική εταίρος είναι η αμερικανική Speakeasy Bookings Inc., ενώ τη διαχείριση έχει αναλάβει ο συνιδρυτής της εταιρείας, Alex Joshua Manavi. Σύμφωνα με την εταιρεία, η Speakeasy έχει παρουσία σε περισσότερες από 30 πόλεις των ΗΠΑ και εξυπηρετεί πάνω από 200 μεγάλους πελάτες.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Speakeasy μπαίνει σε μια αγορά όπου οι ψηφιακές κρατήσεις και το ηλεκτρονικό εισιτήριο έχουν ήδη ισχυρούς παίκτες. Αν, λοιπόν, η ελληνική ΙΚΕ μείνει σε υποστηρικτικό ρόλο ή εξελιχθεί σε βάση για ευρύτερη ευρωπαϊκή ανάπτυξη, θα φανεί στην πράξη. Η πρώτη καταχώριση, πάντως, έγινε.

Παναχαϊκή: Ο Κωστόπουλος, ο Τούρκος συμπαίκτης και οι δύο μικρομέτοχοι

Μια μάλλον απρόσμενη επιχειρηματική σύμπραξη φέρνει τον Πέτρο Κωστόπουλο στον χώρο του ποδοσφαίρου, με σημείο αναφοράς την Παναχαϊκή. Η νεοσύστατη Southwest Football Α.Ε. έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη, τη διοίκηση και την εμπορική αξιοποίηση της ιστορικής ομάδας της Πάτρας, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 286.000 ευρώ.

Ο Κωστόπουλος κατέχει το 70% της εταιρείας και αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου. Στο σχήμα συμμετέχει και ο Τούρκος επιχειρηματίας Özgür Işıtan Gün, μέτοχος και πρόεδρος της ολλανδικής Fortuna Sittard, με ποσοστό 20% και θέση προέδρου στη νέα εταιρεία. Το υπόλοιπο 10% μοιράζονται ο Αθανάσιος Λεμονής και ο Βασίλειος Αποστολίδης.

Οι δύο τελευταίοι έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Ο Θανάσης Λεμονής είναι γιος του γνωστού προπονητή Τάκη Λεμονή και, μαζί με τον αδελφό του Νίκο, βρίσκεται πίσω από τη YellowFields, εταιρεία που ειδικεύεται στην οργάνωση αθλητικών events και στον αθλητικό τουρισμό. Ο Βασίλης Αποστολίδης προέρχεται από τον νομικό χώρο, με δικηγορική παρουσία σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ντουμπάι.

Το σημείο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το καταστατικό δεν περιορίζεται στο στενό αγωνιστικό κομμάτι. Περιλαμβάνει δραστηριότητες που απλώνονται από τις ακαδημίες και τις αθλητικές εγκαταστάσεις μέχρι τη διαφήμιση, την προβολή αθλητικών εκδηλώσεων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την παραγωγή βίντεο, την εστίαση, την ψυχαγωγία και την εμπορική αξιοποίηση περιεχομένου.

Με άλλα λόγια, η Southwest Football μοιάζει να στήνεται όχι μόνο ως όχημα ποδοσφαιρικής διαχείρισης, αλλά ως ευρύτερη αθλητική και εμπορική πλατφόρμα. Ο Gün φέρνει την επαφή με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ο Λεμονής την πιο άμεση σύνδεση με τα αθλητικά events και ο Αποστολίδης τη νομική και επιχειρηματική τεχνογνωσία. Το πείραμα στην Πάτρα, αν τελικά προχωρήσει όπως δείχνει το καταστατικό, δεν θα αφορά μόνο την μπάλα.

πηγή .businessnews.gr