Στη Θήβα το νέο αίμα του Αχαϊκού στίβου (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. προκηρύσσει την Τελική Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ16 (Αγοριών - Κοριτσιών) 2026, το οποίο αποτελεί συνέχεια και πρόκριση των αθλητών – αθλητριών από την Α΄ Φάση του Πανελληνίου Αναπτυξιακού πρωταθλήματος Κ16 Βορείου και Νοτίου Ομίλου.

Το πρωτάθλημα διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Ανατολικής Στερεάς – Εύβοιας και τον Δήμο Θηβαίων.

Η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ16 θα γίνει στη Θήβα το Σαββατοκύριακο (18-19/7).

Η Ομοσπονδία ανακοινώνει τις συμμετοχές της Τελικής Φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ16, όπως αυτές προέκυψαν μετά την απαραίτητη επεξεργασία των δηλώσεων συμμετοχής των σωματείων.

Μετέχουν και τριάντα παιδιά από την Αχαΐα με πολλές ελπίδες διάκρισης.

Αναλυτικά:

ΘΕΣΗ Ονοματεπώνυμο Έτος Σύλλογος Αγώνισμα Επίδοση

2 ΤΣΑΧΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2012 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 80 M 10.09

1 ΣΑΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 300 Μ 40.59

3 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 300 Μ 41.84

7 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 300 Μ 42.34

5 ΚΩΤΣΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 600 M 1:40.10

12 ΑΣΠΡΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1000 M 3:12.51

2 ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΠ Β' - ΠΚ Β' ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3000 ΒΑΔΗΝ 15:54.69

3 ΤΡΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΠ Β' - ΠΚ Β' ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 3000 ΒΑΔΗΝ 15:57.73

7 ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3000 ΒΑΔΗΝ 16:14.96

10 ΣΕΡΜΠΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΠ Β' - ΠΚ Β' ΓΣ ΔΥΜΗΣ 3000 ΒΑΔΗΝ 16:39.83

11 ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3000 ΒΑΔΗΝ 17:22.81

11 ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΙΣΜΗΝΗ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 2000 M ΕΜΠΟΔΙΑ 8:07.89

3 ΞΕΝΟΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 35.55

8 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 5.29

9 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ 13.27

11 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 80 M 9.55

7 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 300 Μ 37.56

11 ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 600 M 1:33.00

1 ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 13.52

11 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 38.22

7 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" ΟΚΤΑΘΛΟ Κ16 5357

1 ΒΕΡΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2011 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5000 ΒΑΔΗΝ 26:13.54

2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5000 ΒΑΔΗΝ 26:30.81

4 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΚΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 2000 M ΕΜΠΟΔΙΑ 6:23.40

4 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ ΜΙΚΤΗ 2:43.24

ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ

Στα μέχρι στιγμής διεξαχθέντα αγωνίσματα έχουμε:

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ

* 4ος Χρήστος Αναγνωστόπουλος (Ακρος) στα 3χλμ ανωμάλου με 10.32.6.

* 9ος Δημήτριος Παναγόπουλος (Αθλόραμα) στα 3χλμ ανωμάλου με 10.56.6.

* 14ος Νίκος Απόκης (Αθλόραμα) στα 3χλμ ανωμάλου με 11.07.2

* 45ος Γιάννης Τρίγκας (Αθλόραμα) στα 3χλμ ανωμάλου με 11.56.7.

* 54ος Κυριάκος Αβραμίδης (Πέλοπας) στα 3χλμ ανωμάλου με 12.19.9.

* 86ος Νίκος Κόρδας (Αθλόραμα) στα 3χλμ ανωμάλου με 13.27.7.

* 87ος Δημήτριος Μπαύλος (Αθλόραμα) στα 3χλμ ανωμάλου με 13.31.2.

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

* 33η Παρασκευή Κυριαζίδη (Άτλας) στα 2χλμ ανωμάλου με 8.55.7.

* 34η Αικατερίνη Οικονόμου (Αθλόραμα) στα 2χλμ ανωμάλου με 8.56.0.

* 38η Ισμήνη Μπουζάνη (ΓΣ Δύμης) στα 2χλμ ανωμάλου με 8.58.9.

* 42η Μαρία Κωτσιανίτη (Ολυμπιάδα) στα 2χλμ ανωμάλου με 9.03.2.

* 47η Χριστιάνα Ασπρούλια (Ολυμπιάδα) στα 2χλμ ανωμάλου με 9.08.9.

* 48η Μαριάνθη Σπαράκη (Ολυμπιάδα) στα 2χλμ ανωμάλου με 9.09.6.

* 62η Αριστέα Οικονόμου (Αθλόραμα) στα 2χλμ ανωμάλου με 9.30.0.

* 82η Αλεξάνδρα - Κασσιανή Ανδριοπούλου (Πατραϊκή) στα 2χλμ ανωμάλου με 9.59.9.

* 88η Νεφέλη Κιτσάτη (Αθηνόδωρος) στα 2χλμ ανωμάλου με 10.07.8.

Η προκριματική φάση

Στους αγώνες της πρώτης φάσης, που έγιναν σε ομίλους ανά την Ελλάδα, είχαμε τις εξής συμμετοχές:

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ

* 1ος Γιώργος Κασούμης (Κούρος) στα 100μ. εμπ. με 13.52. 2ος στο όκταθλο με 6.268β.

* 1ος Μανώλης Βερβερόπουλος (Εσπερος) στα 5.000μ. βάδην με 26.13.54.

* 2ος Ανδρέας Καλογερής (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.43.24. 4ος στα 300μ. με 37.56.

* 2ος Χαράλαμπος Τριανταφυλλόπουλος (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.43.24. 21ος στα 300μ. με 41.07.

* 2ος Δημήτρης Δημητρίου (Ολυμπιάδα) στα 5.000μ. βάδην με 26.30.81.

* 3ος Μίκι - Δημήτρης Παναγόπουλος (Αθλόραμα) στα 2.000μ. στιπλ με 6.23.40. 13ος με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.49.57.

* 3ος Χρήστος Αναγνωστόπουλος (Ακρος) στα 2.000μ. με 5.55.30.

* 5ος Αγγελος Οικονομόπουλος (Κούρος) στα 100μ. εμπ. με 14.58. 5ος στο όκταθλο με 5.357β.

* 8ος Γιώργος Καραχάλιος (Φιλαθλητική) στα 80μ. με 9.55 (9ος στον προκριματικό με 9.71).

* 8ος Κώστας Κολοκοτρώνης (Αθηνόδωρος) στον δίσκο με 38.22μ. (7ος στον προκριματικό με 38.60μ.). 8ος στο ακόντιο με 38.31μ.

* 10ος Νίκος Απόκης (Αθλόραμα) στα 600μ. με 1.33.00.

* 12ος Γιάννης Τρίγκας (Αθλόραμα) στα 2.000μ. με 6.25.57.

* 13ος Νίκος Κόρδας (Αθλόραμα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.49.57. 25ος στα 150μ. με 20.01.

* 13ος Παναγιώτης Σταμίρης (Ολυμπιάδα) στα 2.000μ. με 6.25.85.

* 14ος Σωτήρης Γιαννάδης (Αθηνόδωρος) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.26. 22ος στα 300μ. με 41.14.

* 14ος Ανδρέας Βασιλόπουλος (Κούρος) στο μήκος με 4.61μ.

* 14ος Διαμαντής Πέτρου (Αθηνόδωρος) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.26.

* 15ος Κωνσταντίνος Καραμάνος (Φιλαθλητική) στη σφαίρα με 6.14μ.

* 26ος Θεόφιλος Πετσάλης (Αθλόραμα) στα 1.000μ. με 3.15.27.

* Δεν εκκίνησε Βασίλης Θεοφυλακτόπουλος (Αθηνόδωρος) στον δίσκο.

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

* 1η Γεωργία - Ελένη Σκεπετάρη (Ολυμπιάδα - Παγκορασίδα Β’) στα 3.000μ. βάδην με 15.54.69.

* 1η Νικολίτσα Σαμικού (Ατλας) στα 300μ. με 40.59.

* 2η Μαρία Κωτσιάντη (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.43.24. 3η στα 600μ. με 1.40.10.

* 2η Αλεξάνδρα Τρίγκα (Αθλόραμα - Παγκορασίδα Β’) στα 3.000μ. βάδην με 15.57.73.

* 2η Αθανασία Τσαχλή (Ατλας) στα 80μ. με 10.09 (2η στον προκριματικό με 10.24).

* 2η Αναστασία Ξενόφου (Αθηνόδωρος) στο ακόντιο με 35.55μ. 8η στη σφαίρα με 10.38μ. (12η στον προκριματικό με 10.31μ.).

* 2η Μαρία Τσάκωνα (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.43.24. 16η στα 300μ. με 43.81.

* 3η Ραφαηλία Καραγκούνια (Αθηνόδωρος) στα 300μ. με 41.84. 14η με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.26.

* 3η Λυδία Πετσάλη (Αθλόραμα - Παγκορασίδα Β’) στα 3.000μ. βάδην με 16.00.99.

* 4η Αικατερίνη Οικονόμου (Αθλόραμα) στα 300μ. με 42.34. 13η με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.49.57.

* 5η Δήμητρα Ζαφειροπούλου (Ολυμπιάδα) στο τετραπλούν με 13.27μ. (12η στον προκριματικό με 12.73μ.). 5η στο μήκος με 5.29μ. (12η στον προκριματικό με 4.92μ.)

* 5η Δήμητρα Κατσιαφλιάκα (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. βάδην με 15.54.69.

* 6η Κατερίνα Σοφατζιδέλη (Αρίων) στα 80μ. με 12.85 (7η στον προκριματικό με 12.94).

* 7η Δήμητρα Κανελλοπούλου (ΓΣ Δύμης) στο ακόντιο με 28.99μ.

* 8η Αδαμαντία Σέρμπου (ΓΣ Δύμης - Παγκορασίδα Β’) στα 3.000μ. βάδην με 16.39.83.

* 8η Ισμήνη Μπουζάνη (ΓΣ Δύμης) στα 2.000μ. στιπλ με 8.07.89.

* 9η Δήμητρα Φωτοπούλου (Αρίων) στα 80μ. με 13.11 (9η στον προκριματικό με 13.03). 9η στο έξαθλο με 3.698β.

* 9η Χριστιάνα Ασπρούλια (Ολυμπιάδα) στα 1.000μ. με 3.12.51.

* 9η Μαρία Δανιήλ (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. βάδην με 17.22.81.

* 10η Χαρίκλεια Ζεντέφη (Αθηνόδωρος - Παγκορασίδα Β’) στο ακόντιο με 24.66μ.

* 11η Μαρία Πατακιάρα (Αρίων) στα 80μ. με 13.19 (10η στον προκριματικό με 13.26).

* 11η Θεώνη Τρίγκα (Αθλόραμα) στα 3.000μ. βάδην με 17.29.36.

* 12η Μαριάνθη - Ελένη Σπαράκη (Ολυμπιάδα) στα 1.000μ. με 3.13.85.

* 13η Αριστέα Οικονόμου (Αθλόραμα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.49.57. 25η στα 300μ. με 45.22.

* 13η Ναταλία Τζουραμάνη (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. βάδην με 17.41.48.

* 14η Χρύσα Φλωράκη (Αθηνόδωρος) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.26. 40ή με την 4Χ80μ. σε 44.55.

* 14η Ασπασία Αντωνοπούλου (Φλόγα) στα 300μ. με 43.61.

* 14η Νεφέλη Παπαχρήστου (Κούρος) στα 300μ. εμπ. με 51.43.

* 15η Μαρία Τούσκου (Αρίων) στα 80μ. με 13.59 (14η στον προκριματικό με 13.56).

* 15η Αλεξάνδρα - Κασσιανή Ανδριοπούλου (Πατραϊκή) στα 3.00μ. βάδην με 18.44.27.

* 16η Ιωάννα Καταπόδη (Αθλόραμα) στα 80μ. με 13.72 (10η στον προκριματικό με 13.26).

* 17η Ηλέκτρα - Γεωργία Μουστάκα (Κούρος) στα 80μ. με 13.77.

* 19η Μαρία Παναγιωτοπούλου (ΓΣ Δύμης - Παγκορασίδα Β’) στα 1.000μ. με 3.17.26.

* 19η Αγγελική Νιφόρα (ΓΣ Δύμης - Παγκορασίδα Β’) στη σφαίρα με 9.93μ.

* 25η Ελένη Σισμανίδη (Φλόγα) στα 150μ. με 20.77.

* 26η Λυδία Πολίτη (Αίολος) στα 600μ. με 1.48.25.

* 28η Μαρία Καρνάτσου (Πέλοπας - Παγκορασίδα Β’) με την 4Χ80μ. σε 43.13.

* 28η Δήμητρα Σπηλιοπούλου (Πέλοπας) με την 4Χ80μ. σε 43.13.

* 28η Σπυριδούλα - Βασιλική Ζάγκλα (Πέλοπας) με την 4Χ80μ. σε 43.13. 47η στα 80μ. με 11.28.

* 28η Δέσποινα Πλατανίτη (Πέλοπας) με την 4Χ80μ. σε 43.13. 31η στα 150μ. με 21.06.

* 33η Ανδριάνα Τσάβου (Πατραϊκή) στη σφαίρα με 8.86μ.

* 36η Παρασκευή Κυριαζίδη (Ατλας) στα 1.000μ. με 3.23.70.

* 38η Μαρκέλλα Καριωτέλλη (Ακρος - Παγκορασίδα Β’) με την 4Χ80μ. σε 44.36.

* 38η Ναταλία Καϊάφα (Ακρος - Παγκορασίδα Β’) με την 4Χ80μ. σε 44.36.

* 38η Ευθυμία Αναγνωστοπούλου (Ακρος - Παγκορασίδα Β’) με την 4Χ80μ. σε 44.36. 41η στα 1.000μ. με 3.25.62.

* 38η Αθηνά Γεωργάντζα (Ακρος) με την 4Χ80μ. σε 44.36.

* 40ή Δέσποινα Κάβουρα (Αθηνόδωρος) με την 4Χ80μ. σε 44.55.

* 40ή Μαρία - Ιζαμπέλα Παππά (Αθηνόδωρος) με την 4Χ80μ. σε 44.55.

* 40ή Αδαμαντία Μπατάλη (Αθηνόδωρος) με την 4Χ80μ. σε 44.55.

* 43η Νεφέλη Κιτσάτη (Αθηνόδωρος) στα 600μ. με 1.52.35.

* 46η Αληθινή Ρόζη (Ατλας) στα 150μ. με 22.42

* 47η Βασιλική Καούρη (Πέλοπας - Παγκορασίδα Β’) στα 1.000μ. με 3.27.94.

* 60ή Μεταξία Γαλάνη (Φιλαθλητική) στα 80μ. με 11.70μ.

* Δεν εκκίνησε Ιρις - Παναγιώτα Ευσταθιάδη (Αθηνόδωρος) στο ύψος και στο μήκος.