Παύλος Πολάκης: Ζητά από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ να τον επαναφέρει άμεσα στην επόμενη συνεδρίαση

«Παρακαλώ όπως, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στην οποία θα υπάρξει εκλογή γραμματέα, προχωρήσετε στη διαδικασία επαναφοράς μου στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»
Την άμεση έναρξη της διαδικασίας για την επαναφορά του ζητά ο Παύλος Πολάκης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Με επιστολή του προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο Παύλος Πολάκης παρακαλεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της ΚΟ, στην οποία θα υπάρξει εκλογή γραμματέα, να προχωρήσουν στη διαδικασία επαναφοράς του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, όπως αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.
«Παρακαλώ όπως, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στην οποία θα υπάρξει εκλογή γραμματέα, προχωρήσετε στη διαδικασία επαναφοράς μου στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά και την απόφαση της περασμένης Κεντρικής Επιτροπής», γράφει στην επιστολή του ο Παύλος Πολάκης.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο παραιτηθείς πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της ΚΟ καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είναι βαθύτατα ενοχλημένος από την απόφαση να προηγηθεί η εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας από εκείνη του Προέδρου του κόμματος.
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