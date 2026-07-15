Παύλος Πολάκης: Ζητά από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ να τον επαναφέρει άμεσα στην επόμενη συνεδρίαση

Την άμεση έναρξη της διαδικασίας για την επαναφορά του ζητά ο Παύλος Πολάκης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Με επιστολή του προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο Παύλος Πολάκης παρακαλεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της ΚΟ, στην οποία θα υπάρξει εκλογή γραμματέα, να προχωρήσουν στη διαδικασία επαναφοράς του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, όπως αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.

«Παρακαλώ όπως, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στην οποία θα υπάρξει εκλογή γραμματέα, προχωρήσετε στη διαδικασία επαναφοράς μου στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά και την απόφαση της περασμένης Κεντρικής Επιτροπής», γράφει στην επιστολή του ο Παύλος Πολάκης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο παραιτηθείς πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της ΚΟ καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είναι βαθύτατα ενοχλημένος από την απόφαση να προηγηθεί η εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας από εκείνη του Προέδρου του κόμματος.