Γιατί οι γυναίκες υποφέρουν περισσότερο από τον καύσωνα

Η ακραία ζέστη μπορεί να επηρεάσει τον καθένα. Ωστόσο, οι καύσωνες αποτελούν μια δοκιμασία για το καρδιαγγειακό σύστημα των γυναικών και τις πλήττουν περισσότερο από τους άνδρες, δήλωσε στο BBC η Dr Nighat Arif, γενική ιατρός του NHS, που ειδικεύεται στην υγεία των γυναικών.

Οι γυναίκες ενδέχεται επίσης να είναι οριακά πιο ευάλωτες σε θανάτους που σχετίζονται με καύσωνες σε σύγκριση με τους άνδρες, αν και απαιτούνται περισσότερα στοιχεία, ανέφερε η Dr Cat Pinho-Gomes, ακαδημαϊκή σύμβουλος δημόσιας υγείας στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας του UCL.

Επίπεδα ορμονών και η ανταπόκριση του σώματος στη ζέστη

Βιολογικά, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις γυναίκες συνοψίζεται σε δύο πράγματα: στη φυσική αυξομείωση των επιπέδων των ορμονών μας και στην ανταπόκριση του σώματός τους στη ζέστη,τα οποία διαφέρουν από εκείνα των ανδρών, εξήγησε η Dr Arif.

Οι γυναίκες, όπως αναφέρει το BBC, παράγουν λιγότερο ιδρώτα και αρχίζουν να ιδρώνουν σε υψηλότερη θερμοκρασία, όπως δείχνουν σχετικές έρευνες – συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης του 2025.

Αυτό μειώνει την ικανότητά τούς να αποβάλλουν γρήγορα την υπερβολική θερμότητα και καθιστά πιο δύσκολο να αντιληφθούν πότε το σώμα τους επιβαρύνεται, απλώς και μόνο επειδή δεν βλέπουν τόσο πολύ ιδρώτα στο δέρμα ή τα ρούχα τους.

Η ίδια έρευνα διαπίστωσε ότι οι γυναίκες έχουν επίσης υψηλότερη εσωτερική θερμοκρασία σώματος και μεγαλύτερο ποσοστό σωματικού λίπους σε σύγκριση με τους άνδρες, το οποίο λειτουργεί σαν ένα επιπλέον μονωτικό στρώμα.

Τα επίπεδα των οιστρογόνων και της προγεστερόνης μεταβάλλονται πιο έντονα κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου, της περιεμμηνόπαυσης, της εμμηνόπαυσης, της εγκυμοσύνης και του θηλασμού – γεγονός που μπορεί να κάνει τις γυναίκες λιγότερο ικανές να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σας.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η βιολογία που θέτει τις γυναικες σε μεγαλύτερο κίνδυνο, δήλωσε η Dr Pinho-Gomes, συν-συγγραφέας μιας ανασκόπησης σχετικά με τις διαφορές των δύο φύλων στους θανάτους που σχετίζονται με καύσωνες.

Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες – όπως το ότι αμείβονται λιγότερο ή ότι είναι εκείνες που κατά κύριο λόγο φροντίζουν αγαπημένα πρόσωπα – μπορούν να έχουν ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο στο πόσο καλά είναι σε θέση να φροντίσουν τον εαυτό τους στη ζέστη, ανέφερε η ίδια.

Η ηλικία είναι ένας ακόμη παράγοντας. Όσο μεγαλύτερος είσαι, τόσο πιο ευάλωτος είσαι στη ζέστη – και δεδομένου ότι οι γυναίκες ζουν κατά μέσο όρο περισσότερο από τους άνδρες, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για επιπτώσεις στην υγεία, εξήγησε η Dr Pinho-Gomes.

Η περίοδος μπορεί να γίνει ακόμα πιο δύσκολη στη ζέστη

Καθώς οι ορμόνες αυξομειώνονται κατά τη διάρκεια του κύκλου, αλλάζει και η ευαισθησία των γυναικών στη ζέστη, εξήγησε η Dr Arif.

Στο δεύτερο μισό του κύκλου, πριν ξεκινήσει η περίοδος, αυξάνεται η προγεστερόνη. Αυτό ανεβάζει τη φυσική θερμοκρασία του σώματος, κάνοντας τη ζέστη ακόμα πιο ανυπόφορη. Μετά, όταν ξεκινά η περίοδος, τα οιστρογόνα (που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία) πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδό τους, αναγκάζοντας την καρδιά να δουλέψει πιο σκληρά για να δροσίσει τον οργανισμό.

Πολλές γυναίκες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια καυσώνων νιώθουν έντονη εξάντληση, ζαλάδα, άγχος και αϋπνία, με κάποιες μάλιστα να φτάνουν στα όρια της λιποθυμίας και να αναγκάζονται να λείψουν από τη δουλειά τους λόγω πόνων και κραμπών.

Χειρότερες οι εξάψεις και οι νυχτερινές εφιδρώσεις στην εμμηνόπαυση

Οι εξάψεις και οι εφιδρώσεις είναι ήδη συχνές στην περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση λόγω της πτώσης των οιστρογόνων. Το ίδιο παθαίνουν και οι γυναίκες που μπαίνουν σε αναγκαστική εμμηνόπαυση λόγω θεραπειών για καρκίνο ή παθήσεων όπως η ενδομητρίωση και το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.

Στον καύσωνα, αυτά τα συμπτώματα γίνονται πολύ πιο συχνά και έντονα, ειδικά τη νύχτα, κάνοντας τον ύπνο αδύνατο.

Η εγκυμοσύνη αυξάνει τον κίνδυνο για θερμικό στρες

Οι έγκυες δυσκολεύονται πολύ να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία τους, επειδή ο μεταβολισμός τους λειτουργεί στο κόκκινο και το σώμα τους χρειάζεται πολύ περισσότερα υγρά.

Οι ορμόνες παίζουν και εδώ τον ρόλο τους: οι αλλαγές στην προγεστερόνη στην αρχή της εγκυμοσύνης τις κάνουν να ζεσταίνονται περισσότερο.

Φυσικά, παίζει ρόλο και το βάρος, καθώς όσο μεγαλώνει το έμβρυο, τόσο μεγαλώνει και η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλει η καρδιά. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η υπερβολική ζέστη μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στην εγκυμοσύνη, ειδικά αν υπάρχουν ήδη άλλοι παράγοντες κινδύνου.

Τα σημάδια της θερμικής εξάντλησης και της θερμοπληξίας

Ιατρικές έρευνες δείχνουν ότι η ζέστη συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων, ειδικά για τον γυναικείο πληθυσμό. Η πίεση που δέχεται η καρδιά στον καύσωνα ρίχνει την αρτηριακή πίεση. Αυτό, σε συνδυασμό με την απώλεια υγρών και αλατιού από τον ιδρώτα, οδηγεί σε θερμική εξάντληση. Αν η πίεση πέσει πάρα πολύ, αυξάνεται και ο κίνδυνος εμφράγματος.

Η Dr Arif συμβουλεύει τις γυναίκες να μάθουν να αναγνωρίζουν τα σημάδια της θερμοπληξίας, να πίνουν πολλά υγρά, να χρησιμοποιούν ανεμιστήρες, να γυμνάζονται μόνο νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ και να παρακολουθούν τον κύκλο τους.

“Πρέπει να αντιμετωπίζουν τη ζέστη σαν μια σκληρή δοκιμασία για την καρδιά τους”, τόνισε, ζητώντας από τις γυναίκες να ρίχνουν ρυθμούς και να προσέχουν το σώμα τους.

Τέλος, οι ειδικοί καλούν τους εργοδότες και την πολιτεία να δείξουν μεγαλύτερη κατανόηση. Επισημαίνουν ότι χρειάζονται περισσότερες γυναίκες σε θέσεις εξουσίας που καταλαβαίνουν αυτές τις ανάγκες, καταλήγοντας: “Αυτό δεν είναι γυναικείο πρόβλημα, είναι κοινωνικό. Αν προστατεύσουμε τις γυναίκες, προστατεύουμε τους πάντες”.