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Πάτρα: Κυκλοφορούσε με σουγιά 14 εκατοστών

Πάτρα: Κυκλοφορούσε με σουγιά 14 εκατοστών

Σύλληψη για παράνομη οπλοκατοχή

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο κέντρο της Πάτρας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, διαπιστώθηκε ότι κυκλοφορούσε με έναν σουγιά συνολικού μήκους -14- εκατοστών.

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#tags Σουγιάς
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