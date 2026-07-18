Συνταγή για ψητές μελιτζάνες με σάλτσα καρυδιού

Είναι ένα… μπερδεμένο και παρεξηγημένο προϊόν. Η μελιτζάνα είναι φρούτο, αλλά… χρησιμοποιείται ως λαχανικό και στα μάτια των περισσοτέρων δεν από τα πιο αγαπημένα φαγητά.

Ωστόσο, μπορεί να μαγειρευτεί με διάφορους τρόπους και είναι πεντανόστιμο. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Ψητές μελιτζάνες με σάλτσα καρυδιού – μια συνταγή διαφορετική αλλά άκρως καλοκαιρινή.

Τα υλικά

2 μεγάλες μελιτζάνες

4 κ.σ. ελαιόλαδο

χοντρό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τη σάλτσα

85 γρ. καρύδια, ψιλοκομμένα

2 κ.σ. μηλόξιδο

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

1/4 κ.γ. νιφάδες τσίλι

2 κ.γ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. ψιλοκομμένος μαϊντανός

1 κ.σ. ψιλοκομμένος κόλιανδρος

75 γρ. κατσικίσιο τυρί, θρυμματισμένο

λιαστές ντομάτες για το σερβίρισμα

Η διαδικασία

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 230°C. Κόψτε τις μελιτζάνες στη μέση κατά μήκος και χαράξτε τη σάρκα σε σχήμα πλέγματος. Αλείψτε γενναιόδωρα τη σάρκα με το ελαιόλαδο και πασπαλίστε με 1½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι και λίγο φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.

Τοποθετήστε τις σε ταψί με τη σάρκα προς τα πάνω και ψήστε για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να ψηθεί καλά η σάρκα και να πάρει σκούρο χρυσοκαφέ χρώμα.

Εν τω μεταξύ, ετοιμάστε τη σάλτσα. Ανακατέψτε τα καρύδια, το ξίδι, το σκόρδο, το τσίλι, το ελαιόλαδο, τον μαϊντανό και τη μισή ποσότητα κόλιανδρου με 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι.

Ρίξτε τη σάλτσα πάνω στις μελιτζάνες μόλις βγουν από τον φούρνο και αφήστε τις να κρυώσουν τελείως. Λίγο πριν το σερβίρισμα, πασπαλίστε με τον υπόλοιπο κόλιανδρο, το κατσικίσιο τυρί και τις λιαστές ντομάτες.

* Πηγή: Vita