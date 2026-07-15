Φυλάκιση και πρόστιμο σε 46χρονο για εμπρησμό από πρόθεση στον Ασπρόπυργο

Στη σύλληψη ενός 46χρονου για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στη θέση Σοφό στον Ασπρόπυργο, κοντά στον καταυλισμό, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, o 46χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά περίπου στις 11:00, χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα (σπίρτα ή αναπτήρα), με αποτέλεσμα να καούν απορρίμματα, ξηρά χόρτα και χαρτιά εντός καταυλισμού, σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων.

Μετά την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε) Δυτικής Αττικής του Πυροσβεστικού Σώματος, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από πρόθεση, οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών, καθώς και διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.150 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 15η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 564 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 749.422,57 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 184 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 168 (91,30%) αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 16 (8,70%) εμπρησμό από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.