Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις

Σταδιακή άνοδο αναμένεται να παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με την κορύφωση της ζέστης να έρχεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Σάκη Αρναούτογλου.

Την Κυριακή (19/07), ο υδράργυρος θα ανέβει και αναμένεται να ξεπεράσει τους 40℃ στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε κλειστές πεδινές περιοχές όπου η ζέστη είναι εντονότερη.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος τις επόμενες μέρες, με την Παρασκευή να επιφυλάσσει ενδεχομένως κάποιες μπόρες στα ορεινά (σε μεγάλα υψόμετρα) της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Όπως σημειώνει ο κ. Αρναούτογλου, στα ορεινά, τα παράκτια, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη δεν αναμένονται θερμοκρασίες άνω των 31℃.

Από τη Δευτέρα (20/07) και κυρίως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία που παραθέτει.