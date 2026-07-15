Πανελλαδικές 2026: Μέχρι αύριο η υποβολή Μηχανογραφικού - Πότε αναμένονται οι βάσεις εισαγωγής

Μέχρι αύριο, Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του Μηχανογραφικού και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: michanografiko.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό, προκειμένου να υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ), καθώς και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και λήγει τα μεσάνυχτα της 17ης Ιουλίου 2026 (23:59). Μετά την παρέλευσή της δεν θα είναι δυνατή ούτε η οριστικοποίηση ούτε η τροποποίηση των προτιμήσεων και της σειράς των τμημάτων που έχουν δηλωθεί.

Παράλληλα, συνιστάται στους υποψηφίους, μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους, να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους.

Πότε αναμένονται οι βάσεις εισαγωγής

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, σειρά έχει η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, η οποία αναμένεται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Όπως έχει δηλώσει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν στο διάστημα από τις 23 έως τις 28 Ιουλίου 2026.

Με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν αναμένονται μεγάλες μεταβολές στις περισσότερες σχολές. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι στο 1ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) οι βάσεις θα κινηθούν πτωτικά, ενώ στο 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) αναμένεται να καταγράψουν ανοδική τάση.