Αχαΐα: Απειλούσε τους πυροσβέστες που έσβηναν φωτιά στην αυλή του

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, σε περιοχή της Αχαΐας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, επιτέθηκε λεκτικά και απειλούσε πυροσβέστες που επιχειρούσαν κατάσβεση πυρκαγιάς στην αυλή της οικίας του.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ένα τροποποιημένο πιστόλι κρότου και μια γεμιστήρα που κατείχε ο κατηγορούμενος, ενώ εντόπισαν στην αυλή της οικίας του και κατάσχεσαν

-30- κάλυκες των 9mm κρότου, -5- κάλυκες των 9mm και ένα φυσίγγιο κρότου 9mm.