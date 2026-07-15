ΣΥΡΙΖΑ: Δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση της ΚΟ ο Φάμελλος

Λίγη ώρα πριν τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Τετάρτη (15/07), ο Σωκράτης Φάμελλος είχε επικοινωνία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία πρόσκλησης της ΚΟ.

«Απαράδεκτη μεθόδευση»



Ο τέως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε στον βουλευτή Δράμας την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της εκλογής προέδρου ΚΟ, που αποτελεί την μείζονα πολιτική προτεραιότητα και υποχρέωση. Για τον Σωκράτη Φάμελλο, η εκλογή γραμματέα ΚΟ, με στόχευση την επανένταξη ενός ανεξάρτητου βουλευτή ώστε να είναι υποψήφιος πρόεδρος, είναι απαράδεκτη μεθόδευση και έρχεται σε αντίθεση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό, άλλα και με τις αξίες της Αριστεράς.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε πως δεν θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της ΚΟ, ώστε να μην νομιμοποίησει «αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση», η οποία έπεται επιλογών των τελευταίων ημερών που έχουν προσβάλλει το κόμμα και τα μέλη του.

πηγή ethnos.gr