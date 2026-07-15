Πάτρα: Ευχαριστήρια επιστολή κατοίκων της Γούβας

Δημόσια ευχαριστήρια επιστολή εξέδωσαν κάτοικοι της Γούβας στην Πάτρα.

Σε αυτή επισημαίνουν:

Ως κάτοικοι της γειτονιάς μας, εκφράζουμε τη βαθιά και ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Ασφαλείας Αχαΐας Τσίρκα Παντελη και τον δικηγόρο μας Αρη Παπανδρέου για την αδιάκοπη προσπάθεια, την υπευθυνότητα και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν.

Με επαγγελματισμό, συνέπεια και πραγματικό ενδιαφέρον για την προστασία των πολιτών, συνέβαλαν ουσιαστικά στην αποκατάσταση της ασφάλειας, της ηρεμίας και του αισθήματος δικαίου στη γειτονιά μας.

Σε μια εποχή που η προσφορά και το καθήκον αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία, άνθρωποι σαν αυτούς αποδεικνύουν ότι η ευσυνειδησία, η συνεργασία και η επιμονή μπορούν να φέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η ασφάλεια και η δικαιοσύνη δεν είναι αυτονόητες· οικοδομούνται καθημερινά από ανθρώπους που υπηρετούν το καθήκον με ήθος, ευθύνη και αξιοπρέπεια. Σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε ένα ειλικρινές “ευχαριστώ”.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Οι κάτοικοι της γειτονιάς ΓΟΥΒΑ