Γιώργος Κωνσταντίνου: «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει»

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social, ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου αποχαιρετά τη Μάρω Κοντού.

«Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει» έγραψε αρχικά, ζητώντας από όσους τον καλούν να κατανοήσουν τη θέση στην οποία είναι μετά τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού.

«Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα» ζήτησε ο ηθοποιός.

«Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.