Καιρός: Έρχονται τα πρώτα 40άρια την Κυριακή – Βροχές από την επόμενη εβδομάδα

Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Αργολίδας ενώ δεν αποκλείονται και 39άρια.
Ανοδική πορεία θα ακολουθήσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με την κορύφωση του κύματος ζέστης να αναμένεται την Κυριακή, όταν σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40°C.
Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Όλγας Παπαβγούλη, σήμερα (15.07.2026) η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση που θα φτάνει έως και τα 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Αργολίδας ενώ δεν αποκλείονται και 39άρια. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και το νότιο Κρητικό πέλαγος όπου υπάρχει ήδη πορτοκαλί προειδοποίηση για φωτιά. Ο καιρός θα είναι αίθριος με ελάχιστες βροχές τοπικά.
Την Πέμπτη, οι μπόρες θα μπουν πιο δυναμικά στο παιχνίδι, πλήττοντας κυρίως βόρεια ορεινά τμήματα της χώρας και περιοχές κατά μήκος της Πίνδου.
Λόγω του θερμού υπόβαθρου δεν αποκλείονται και μπουρίνια. Οι άνεμοι θα πνέουν και πάλι έως 7 μποφόρ στις συγκεκριμένες περιοχές ενώ το θερμόμετρο θα δείξει 39 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Ελλάδα και το Αγρίνιο.
Την Παρασκευή αναμένεται ενίσχυση της αστάθειας στα βόρεια αλλά και ενίσχυση των ανέμων στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή από Εύβοια μέχρι νοτιοανατολική Πελοπόννησο.
Το θερμό επεισόδιο αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο και ειδικά την Κυριακή που θα δούμε τα πρώτα 40άρια στο εσωτερικό της χώρας και σε λίγα τμήματα της Πελοποννήσου. Στην Αττική ωστόσο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου.
Σύμφωνα με την μετεωρολόγο, την άλλη εβδομάδα αναμένεται νέα πτώση της θερμοκρασίας και από την Τρίτη βροχές και μπόρες.
Ο καιρός σήμερα
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
Αττική
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλονίκη
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 ή 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
Μακεδονία – Θράκη
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 ή 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός : Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
Κυκλάδες – Κρήτη
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Πέμπτη 16.07.2026
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βόρεια ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
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