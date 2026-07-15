Καιρός: Έρχονται τα πρώτα 40άρια την Κυριακή – Βροχές από την επόμενη εβδομάδα

Ανοδική πορεία θα ακολουθήσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με την κορύφωση του κύματος ζέστης να αναμένεται την Κυριακή, όταν σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40°C.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Όλγας Παπαβγούλη, σήμερα (15.07.2026) η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση που θα φτάνει έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Αργολίδας ενώ δεν αποκλείονται και 39άρια. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και το νότιο Κρητικό πέλαγος όπου υπάρχει ήδη πορτοκαλί προειδοποίηση για φωτιά. Ο καιρός θα είναι αίθριος με ελάχιστες βροχές τοπικά.

Την Πέμπτη, οι μπόρες θα μπουν πιο δυναμικά στο παιχνίδι, πλήττοντας κυρίως βόρεια ορεινά τμήματα της χώρας και περιοχές κατά μήκος της Πίνδου.

Λόγω του θερμού υπόβαθρου δεν αποκλείονται και μπουρίνια. Οι άνεμοι θα πνέουν και πάλι έως 7 μποφόρ στις συγκεκριμένες περιοχές ενώ το θερμόμετρο θα δείξει 39 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Ελλάδα και το Αγρίνιο.

Την Παρασκευή αναμένεται ενίσχυση της αστάθειας στα βόρεια αλλά και ενίσχυση των ανέμων στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή από Εύβοια μέχρι νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Το θερμό επεισόδιο αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο και ειδικά την Κυριακή που θα δούμε τα πρώτα 40άρια στο εσωτερικό της χώρας και σε λίγα τμήματα της Πελοποννήσου. Στην Αττική ωστόσο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο, την άλλη εβδομάδα αναμένεται νέα πτώση της θερμοκρασίας και από την Τρίτη βροχές και μπόρες.