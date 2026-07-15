Μάρω Κοντού, Τζένη Καρέζη, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ρένα Βλαχοπούλου- Όλες έφυγαν από τη ζωή Ιούλιο

Ο Ιούλιος έμελλε να γίνει ο μήνας που έγραψε το τελευταίο κεφάλαιο στη ζωή τους

Ο Ιούλιος έχει συνδεθεί με οδυνηρές απώλειες για τον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο. Η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού, σε ηλικία 92 ετών, έφερε ξανά στη μνήμη στιγμές βαθιάς συγκίνησης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος μήνας σημαδεύεται από την απώλεια σπουδαίων πρωταγωνιστριών του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Η Τζένη Καρέζη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ρένα Βλαχοπούλου και, σήμερα, 15 Ιουλίου 2026, η Μάρω Κοντού, έφυγαν από τη ζωή τον Ιούλιο, αφήνοντας πίσω τους ένα δυσαναπλήρωτο κενό και βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό που τις αγάπησε. Μάρω Κοντού – 15 Ιουλίου 2026

Η Μάρω Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», ύστερα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Η σπουδαία ηθοποιός – πρωταγωνίστρια πολλών ταινιών και η αγαπημένη «κυρία Κοκοβίκου« στην ταινία «Η Δε Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα», δίπλα στον Γιώργο Κωνσταντίνου, είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα το τελευταίο διάστημα και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που τη συνόδευσε σε μια πορεία δεκαετιών. Με περισσότερες από 40 κινηματογραφικές ταινίες, δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και σημαντικές τηλεοπτικές εμφανίσεις, η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις πιο αγαπητές πρωταγωνίστριες της γενιάς της. Το χαρακτηριστικό της ταμπεραμέντο, η κομψότητα και το χιούμορ της την καθιέρωσαν ως μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάματος.



Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν από το Αντικαρκινικό Ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», η γνωστή ηθοποιός απεβίωσε μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της και παρά την σκληρή μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή. Ο πρόεδρος του νοσοκομείου, Χρήστος Φασιανός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους ανθρώπους της.

«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της», αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση. Τζένη Καρέζη – 27 Ιουλίου 1992

Στις 27 Ιουλίου 1992, η Τζένη Καρέζη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, ύστερα από τριετή μάχη με τον καρκίνο. Η απώλειά της συγκλόνισε την Ελλάδα, καθώς αποχαιρετούσε μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές και κινηματογραφικές πρωταγωνίστριες. Η Καρέζη πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 30 ταινίες, ενώ ξεχώρισε τόσο για τις δραματικές όσο και για τις κωμικές ερμηνείες της. Τα «Κόκκινα Φανάρια» έφτασαν μέχρι τα Όσκαρ, ενώ στο θέατρο άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της με το ιστορικό «Μεγάλο μας Τσίρκο», που εξελίχθηκε σε σύμβολο πνευματικής αντίστασης κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.

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Στην προσωπική της ζωή συνδέθηκε αρχικά με τον «bon viveur» Ζάχο Χατζηφωτίου και αργότερα με τον ηθοποιό Κώστα Καζάκο, με τον οποίο δημιούργησε μία από τις πιο αγαπημένες καλλιτεχνικές και προσωπικές σχέσεις του ελληνικού θεάτρου.

Αλίκη Βουγιουκλάκη – 23 Ιουλίου 1996

Στις 23 Ιουλίου 1996, η Ελλάδα αποχαιρετούσε τη γυναίκα που ταυτίστηκε όσο καμία άλλη με τον ελληνικό κινηματογράφο. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω της έναν μύθο που παραμένει ζωντανός μέχρι σήμερα. Η «Εθνική Σταρ» πρωταγωνίστησε στις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του ελληνικού σινεμά, από τη «Μανταλένα» και το «Χτυποκάρδια στο Θρανίο» μέχρι τη «Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά» και την «Κόρη μου τη Σοσιαλίστρια». Για δεκαετίες υπήρξε το απόλυτο είδωλο του ελληνικού κοινού, με τη λάμψη και τη δημοτικότητά της να ξεπερνούν τα όρια της υποκριτικής.