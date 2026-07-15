Με μεγάλη προσέλευση κοινού συνεχίζει την καλοκαιρινή του περιοδεία το Άρμα Θέσπιδος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Το Άρμα Θέσπιδος συνεχίζει δυναμικά την θεατρική του διαδρομή με τον Επιθεωρητή του Νικολάι Γκόγκολ, μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου, σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου.

Αξιοσημείωτη είναι η προσέλευση κοινού, που είναι μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη χρονιά παρουσίας του Άρματος στην περιφέρεια.

Το Άρμα Θέσπιδος, δημιούργημα του Κώστα Καζάκου, για ενδέκατη χρονιά δίνει παραστάσεις με μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας πλήθος θεατών που χειροκροτούν θερμά τους συντελεστές στο καλλιτεχνικό τους ταξίδι, όπως οι παραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Δράση» στις Δάφνες Παραλίας, στα Καραμεσινέικα, στην Οικία Τατάνη στην Αρχαία Ήλιδα, στο Κάτω Καστρίτσι, στο Διακοπτό και το Λιμάνι Μεσολογγίου.