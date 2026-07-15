TO «SEXY LAUNDRY» στο θερινό δημοτικό θέατρο της Πάτρας

Το «κουβάρι» από την ερωτική ζωή ενός σύγχρονου ζευγαριού ξετυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης 14 Ιουλίου στη σκηνή του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου της Πάτρας, με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου να ανακατεύουν συναισθήματα, αγωνίες, νεύρα, γκρίνια, χιούμορ, αγάπη και σεξ στο πρόγραμμα για… ευαίσθητα.

Η παράσταση με τίτλο «Sexy Laundry» φιλοξενήθηκε από το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας στο θέατρο της οδού Ρίτσου με τα συζυγικά άπλυτα να βγαίνουν στη φόρα.

Οι φίλοι του θεάτρου παρακολούθησαν μια ξεκαρδιστική, τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη κωμωδία της Michele Riml και τα ερωτικά αδιέξοδα των σύγχρονων ζευγαριών, μέσα από έναν ειλικρινή και συνάμα κωμικό καθρέφτη της ζωής τους.