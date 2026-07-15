TO «SEXY LAUNDRY» στο θερινό δημοτικό θέατρο της Πάτρας

Αναζητώντας το πάθος που… χάθηκε
Το «κουβάρι» από την ερωτική ζωή ενός σύγχρονου ζευγαριού ξετυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης 14 Ιουλίου στη σκηνή του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου της Πάτρας, με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου να ανακατεύουν συναισθήματα, αγωνίες, νεύρα, γκρίνια, χιούμορ, αγάπη και σεξ στο πρόγραμμα για… ευαίσθητα.
Η παράσταση με τίτλο «Sexy Laundry» φιλοξενήθηκε από το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας στο θέατρο της οδού Ρίτσου με τα συζυγικά άπλυτα να βγαίνουν στη φόρα.
Οι φίλοι του θεάτρου παρακολούθησαν μια ξεκαρδιστική, τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη κωμωδία της Michele Riml και τα ερωτικά αδιέξοδα των σύγχρονων ζευγαριών, μέσα από έναν ειλικρινή και συνάμα κωμικό καθρέφτη της ζωής τους.
Η ιστορία ξεδιπλώθηκε με σημείο αναφοράς ένα παντρεμένο ζευγάρι, όταν αυτό αποφασίζει να «ξαναπαντρευτεί» και να αναζωπυρώσει τη σεξουαλική του ζωή.
Τα 25 χρόνια γάμου, τα 3 παιδιά, τα λίγα παχάκια, η ολίγη φαλακρίτσα, η πολλή γκρίνια, η ανασφάλεια, πολλή αγάπη και ολίγον sex, ήρθαν στο προσκήνιο, στο πλαίσιο μιας αμήχανης προσπάθειας να βρεθεί η χαμένη ερωτική επιθυμία και το περασμένο μεγαλείο του πάθους.
Την παράσταση παρακολούθησε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παύλος Σκούρας, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι
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