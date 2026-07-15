Ναύπακτος: Ηλικιωμένη έχασε πάνω από 40.000 ευρώ και κοσμήματα

Νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης σημειώθηκε στη Ναύπακτο, με τους επιτήδειους να χρησιμοποιούν τη γνωστή μέθοδο των δήθεν υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ και να αποσπούν μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και, με διάφορα προσχήματα, την έπεισαν να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στην κατοχή της, να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να την αφήσει σε εξωτερικό σημείο της οικίας της.

Λίγη ώρα αργότερα, άγνωστο άτομο παρέλαβε τη σακούλα, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιείχε περισσότερα από 40.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 6.000 ευρώ.

Όταν η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της υπόθεσης.