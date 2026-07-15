Το Επιμελητήριο Αχαΐας στηρίζει την εκστρατεία οδικής ασφάλειας «DRIVE SAFE ACHAIA»

Το Επιμελητήριο Αχαΐας θέτει υπό την αιγίδα του την εκστρατεία κοινωνικής ευθύνης «DRIVE SAFE ACHAIA», μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οδικής ασφάλειας, η οποία υλοποιείται από την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, σε συνεργασία με την Τροχαία Αχαΐας και με την υποστήριξη της Extra Assistance.

Με κεντρικό μήνυμα «Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει να έχει επιστροφή», η εκστρατεία φιλοδοξεί να αποτελέσει την απαρχή ενός μόνιμου θεσμού κοινωνικής προσφοράς για την Αχαΐα, προωθώντας την υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την καλλιέργεια μιας ισχυρής κουλτούρας οδικής ασφάλειας.

Η πρωτοβουλία έχει ως βασικούς στόχους την ενημέρωση των πολιτών για τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης, την ευαισθητοποίηση οδηγών και πεζών, την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ θεσμικών φορέων και επαγγελματικών οργανώσεων για ένα κοινό κοινωνικό σκοπό.

Στο επίκεντρο της εκστρατείας βρίσκεται η παραγωγή και διανομή 15.000 ενημερωτικών φυλλαδίων, τα οποία θα περιλαμβάνουν βασικές οδηγίες για τη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, την τήρηση των ορίων ταχύτητας, την αποφυγή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, τη μη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, την αποφυγή κάθε μορφής απόσπασης προσοχής, τη σωστή χρήση παιδικών καθισμάτων και γενικότερα τους βασικούς κανόνες ασφαλούς μετακίνησης.

Η εκστρατεία θα αναπτυχθεί μέσα από μια σειρά δράσεων με κοινές ενημερωτικές εξορμήσεις και διανομή του υλικού από στελέχη της Τροχαίας Αχαΐας, μέλη της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών και εκπροσώπους του Επιμελητηρίου σε σημεία αυξημένης κυκλοφορίας, καθώς και ανοικτή δράση ενημέρωσης πολιτών στο κέντρο της Πάτρας. Παράλληλα, το ενημερωτικό φυλλάδιο θα διατίθεται σε όλα τα ασφαλιστικά γραφεία των μελών της Ένωσης, ώστε το μήνυμα της ασφαλούς οδήγησης να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες.

Η πρώτη δράση της εκστρατείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, με σημείο συνάντησης τη συμβολή των οδών Νόρμαν και Ηρώων Πολυτεχνείου στην Πάτρα, στις 22:30. Εκπρόσωποι της Τροχαίας Αχαΐας, της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και της Extra Assistance θα βρίσκονται στο σημείο, διανέμοντας ενημερωτικό υλικό και μεταφέροντας το μήνυμα της υπεύθυνης οδήγησης στους διερχόμενους οδηγούς.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τους πολίτες να στηρίξουν την πρωτοβουλία και να γίνουν συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ασφαλέστερους δρόμους και λιγότερα τροχαία δυστυχήματα.