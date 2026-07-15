Το Επιμελητήριο Αχαΐας χαιρετίζει τη συνεργασία της Coffee Island και της AMMOUSA

Η Διοίκηση του Επιμελητήριο Αχαΐας χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη συνεργασία δύο δυναμικών επιχειρήσεων με αφετηρία την Πάτρα, της Coffee Island και της Ammousa Craft Beer, οι οποίες αποδεικνύουν στην πράξη ότι η καινοτομία, η εξωστρέφεια και η δημιουργική σύμπραξη μπορούν να αναδείξουν την επιχειρηματικότητα της περιοχής μας.

Η πρωτοβουλία των δύο εταιρειών, που οδήγησε στη δημιουργία της AMMOUSA Tropical Stout με την αξιοποίηση specialty καφέ της Coffee Island, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργειών που προσθέτουν αξία στα τοπικά προϊόντα, ενισχύουν την αναγνωρισιμότητα της Αχαΐας και προβάλλουν διεθνώς την ποιότητα και τη δημιουργικότητα των επιχειρήσεων του τόπου μας.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας στηρίζει σταθερά κάθε προσπάθεια που ενισχύει την καινοτομία, τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Η επιτυχία της Coffee Island και της AMMOUSA αποτελεί πηγή αισιοδοξίας και παράδειγμα προς μίμηση για το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας της Αχαΐας.