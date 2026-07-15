Εντ Σίραν και βρετανική κυβέρνηση μετατρέπουν τις βιβλιοθήκες σε μουσικά στούντιο

Ένα μοναδικό εγχείρημα

Οι δημόσιες βιβλιοθήκες σε ολόκληρη την Βρετανία πρόκειται να μετατραπούν σε χώρους δημιουργίας μουσικής, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε στούντιο ηχογράφησης, καθώς και ευκαιρίες για ζωντανές εμφανίσεις, στο πλαίσιο ενός νέου κυβερνητικού σχεδίου το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας. Η πρωτοβουλία βασίστηκε στο φιλανθρωπικό έργο του διεθνούς φήμης μουσικού Έντ Σίραν, του οποίου το ίδρυμα έχει ήδη χρηματοδοτήσει αντίστοιχα προγράμματα σε βιβλιοθήκες και κέντρα νεολαίας. Παράλληλα, μέσω των δράσεών του παρέχεται και η δυνατότητα δανεισμού μουσικών οργάνων σε νέους που ενδιαφέρονται. Σύμφωνα με το BBC, o ίδιος ο Εντ Σίραν είχε παρουσιάσει την ιδέα στην υπουργό Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, Λίζα Νάντι, κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους πέρυσι στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό τεχνών Brighten The Corners, στο Ίπσουιτς.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Ed Sheeran sparks £12.5m Music in Libraries rollout in UK as his foundation takes leading role<br>Read the full article here: <a href="https://t.co/YhNKrcKtiD">https://t.co/YhNKrcKtiD</a><br>More on <a href="https://t.co/s5dp4AQFPm">https://t.co/s5dp4AQFPm</a> <a href="https://t.co/zEHO1FXM1t">pic.twitter.com/zEHO1FXM1t</a></p>— Music-News.it (@musicnewsitaly) <a href="https://x.com/musicnewsitaly/status/2076971606686007491?ref_src=twsrc%5Etfw">July 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η υπουργός κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση τουλάχιστον 12,5 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 14,7 εκατομμύρια ευρώ) για τη νέα πρωτοβουλία «Music in Libraries», η οποία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον βραβευμένο συνθέτη και στιχουργό. Τα χρήματα θα διατεθούν για την εγκατάσταση στούντιο ηχογράφησης, θαλάμων ηχομόνωσης, εξειδικευμένου εξοπλισμού και άλλων αναγκαίων υποδομών μέσα στις δημόσιες βιβλιοθήκες. «Οι βιβλιοθήκες είναι χώροι που οι νέοι γνωρίζουν καλά. Νιώθουν ασφαλείς εκεί και μπορούν να δημιουργήσουν ελεύθερα σε ένα περιβάλλον όπου αισθάνονται άνετα», δήλωσε ο μουσικός και ραδιοτηλεοπτικός παρουσιαστής Guvna B. Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επιπλέον χρηματοδότηση 15 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 17,6 εκατομμύρια ευρώ) για το ήδη υπάρχον πρόγραμμα «Music Growth Package», το οποίο έχει ως στόχο να στηρίξει ανερχόμενους καλλιτέχνες ώστε να καταφέρουν να διακριθούν τόσο στη βρετανική όσο και στη διεθνή μουσική σκηνή.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">. <a href="https://x.com/edsheeran?ref_src=twsrc%5Etfw">@edsheeran</a> Foundation inspires UK government's Music in Libraries scheme <a href="https://t.co/gg69MzHmEa">https://t.co/gg69MzHmEa</a> <a href="https://t.co/d2kxLuGFiz">pic.twitter.com/d2kxLuGFiz</a></p>— Music Week (@MusicWeek) <a href="https://x.com/MusicWeek/status/2076701362696356306?ref_src=twsrc%5Etfw">July 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση σχεδιάζει να χαλαρώσει τους περιορισμούς που αφορούν τις άδειες διεξαγωγής μουσικών εκδηλώσεων, ενώ παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα σύναψης πολυετών συμβάσεων για μουσικά φεστιβάλ, ώστε να ενισχυθεί η οικονομική και οργανωτική τους σταθερότητα και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους στη διάρκεια των χρόνων. Σε δήλωσή της, η Λίζα Νάντι υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στο να γίνει πιο προσβάσιμη η βρετανική μουσική βιομηχανία, η οποία αποτιμάται σε περίπου 8 δισεκατομμύρια λίρες. «Η ποπ μουσική γίνεται ολοένα και πιο προσιτή μόνο στους προνομιούχους, και αυτό πρέπει να αλλάξει. Πιστεύουμε ότι η μουσική ανήκει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.