Μαλλιά τύπου beach waves: πώς να πετύχετε αυτόματα το κατεξοχήν look διακοπών

Τα beach waves είναι από εκείνα τα χτενίσματα που δεν θα φύγουν ποτέ από τις τάσεις, ακριβώς γιατί είναι σέξι, θηλυκά και ταυτόχρονα stylish με έναν boho τρόπο.

Χαρίζουν όγκο, κίνηση και αυτό το ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα που δείχνει σαν να πέρασες μόλις μια μέρα δίπλα στη θάλασσα.

Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται ούτε ιδιαίτερη τεχνική ούτε να περάσεις τη μισή σου μέρα μπροστά στον καθρέφτη, "παλεύοντας" με ψαλίδια και ισιωτικές.

Αν μάλιστα πίστευες ότι για να πετύχεις τους τέλειους κυματισμούς χρειάζεσαι ψαλίδι για μπούκλες αποκλειστικά, καιρός να αναθεωρήσεις καθώς υπάρχει ένας πανεύκολος τρόπος να αποκτήσεις ονειρεμένα beach waves μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να χωρίσεις τα μαλλιά σου σε δύο χαμηλές πλεξούδες ή twists όσο είναι στεγνά ή ελαφρώς νωπά και να περάσεις από πάνω τους μια πρέσα ισιώματος αργά, από τη ρίζα μέχρι τις άκρες. Άφησέ τα να κρυώσουν για 2-3 λεπτά, λύσε τις πλεξούδες και χτένισε απαλά τους κυματισμούς με τα δάχτυλά σου. Το αποτέλεσμα είναι φυσικό, ανάλαφρο και θυμίζει τα χαρακτηριστικά beach waves που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι. Αν τώρα δεν θες να χρησιμοποιήσεις ισιωτική ή θερμότητα γενικά, μπορείς να κοιμηθείς με τα κοτσιδάκια ή να τα αφήσεις πλεγμένα έτσι για ώρες.

Δες και το how-to βίντεο: