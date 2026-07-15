Πάτρα: Εξιτήριο για τον Νίκο Νικολόπουλο μετά το τροχαίο – «Επιστρέφω δίπλα στους ανθρώπους»

Εξιτήριο από το νοσοκομείο παίρνει σήμερα ο πρώην υπουργός και βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, έπειτα από ολιγοήμερη νοσηλεία που ακολούθησε τον τραυματισμό του σε τροχαίο ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε κοντά στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο στην Πάτρα.

Ο κ. Νικολόπουλος είχε τραυματιστεί όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το δίκυκλο που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε ότι παίρνει εξιτήριο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και προς όλους όσοι του συμπαραστάθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

«Σήμερα παίρνω εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και σε όλους εσάς για το ενδιαφέρον, τις ευχές και τις προσευχές σας. Επιστρέφω εκεί που ανήκω: δίπλα στους ανθρώπους και στην καθημερινή μάχη της ζωής», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.