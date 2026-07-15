ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας: «Καμπανάκι» για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης

Σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των Δήμων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2026.

Κυρίαρχο θέμα αποτέλεσε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταστατική θέση των αιρετών, η οποία προβλέπει ότι οι αντιδήμαρχοι που είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι ΙΔΑΧ στο Δημόσιο, ιατροί του ΕΣΥ, καθώς και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τίθενται σε αναστολή άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων για όσο διαρκεί η θητεία τους.

Σύμφωνα με την ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, η συγκεκριμένη ρύθμιση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα για τους άμισθους αντιδημάρχους, οι οποίοι ουσιαστικά οδηγούνται σε απώλεια του εισοδήματός τους, καθώς δεν λαμβάνουν αντιμισθία. Παράλληλα, εκτιμάται ότι προκαλεί δυσλειτουργίες στους Δήμους και λειτουργεί αποτρεπτικά για τη συμμετοχή στελεχών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει την κατάθεση τροπολογίας με μεταβατική διάταξη, ώστε οι αλλαγές να εφαρμοστούν από την επόμενη δημοτική περίοδο, με αναδρομική ισχύ όπου απαιτείται.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε επίσης η μελέτη της ΕΕΤΑΑ για το λειτουργικό κόστος των Δήμων, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΚΕΔΕ. Η ΠΕΔ χαρακτήρισε τη μελέτη θετική πρωτοβουλία, επαναφέροντας παράλληλα τα πάγια αιτήματα της Αυτοδιοίκησης για σταδιακή αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), απόδοση του τέλους ανθεκτικότητας στους Δήμους, χρηματοδότηση κάθε νέας αρμοδιότητας με τους αντίστοιχους πόρους, καθώς και τη δημιουργία νέου αναπτυξιακού προγράμματος τοπικών υποδομών με έμφαση στο οδικό, αγροτικό και δασικό δίκτυο, αλλά και στην αντισεισμική θωράκιση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο νέο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ. Η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας προτείνει να εξασφαλιστούν 8.000 θέσεις για τους ΟΤΑ, να ληφθούν υπόψη στην κατανομή κριτήρια όπως η ορεινότητα, η νησιωτικότητα και το παραλιακό μέτωπο των Δήμων, ενώ ζητά η έναρξη του προγράμματος να μετατεθεί για τον Νοέμβριο του 2026.

Παράλληλα, ζητείται έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη του κόστους εργαζομένων που παραμένουν στους Δήμους με προσωρινές δικαστικές διαταγές, η δυνατότητα συμμετοχής στα νέα προγράμματα εργαζομένων που είχαν απασχοληθεί σε προηγούμενους κύκλους, καθώς και η άρση της υποχρέωσης κατοχής τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τους οδηγούς οχημάτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράμμισαν ότι οι αλλαγές που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να προκύπτουν μέσα από έγκαιρο διάλογο και ουσιαστική διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς, ώστε να αποφεύγονται αιφνιδιασμοί που δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία των Δήμων και οδηγούν σε εκ των υστέρων διορθωτικές παρεμβάσεις.