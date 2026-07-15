Μάρω Κοντού: Ο τελευταίος έρωτας και ο απολογισμός της – «Είμαι περαστική στη ζωή»

Η Μάρω Κοντού είχε συναντήσει την Νίκη Λυμπεράκη, στην πρεμιέρα της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;» στο Mega και έκανε μια αναδρομή στη ζωή και στην καριέρα της, αποκαλύπτοντας στιγμές που τη σημάδεψαν.

Μίλησε για τα παιδικά χρόνια της και τις επιτυχίες που την έκαναν γνωστή σε ολόκληρη τη χώρα. Επιτυχίες που δεν αλλοίωσαν τον χαρακτήρα της.

Μάρω Κοντού και Νίκη Λυμπεράκη περιηγήθηκαν στο Κουκάκι, όπου μεγάλωσε η ηθοποιός, έξω από το πατρικό σπίτι και το σχολείο της. Επισκέφθηκαν επίσης το Μουσείο Βορρέ, όπου φιλοξενείται ένας πίνακας ζωγραφικής που έχει φιλοτεχνήσει η ίδια.

Η Μαριάνθη Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934, ενώ είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Ο πατέρας της ήταν Πειραιώτης έμπορος, με καλλιτεχνικές ευαισθησίες, που έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τη φυματίωση, όταν εκείνη ήταν μόλις δύο χρόνων. Μεγάλωσε με τη μητέρα της και τη γιαγιά της στο Κουκάκι, ενώ είχε για γείτονες την οικογένεια του Μάριου Πλωρίτη, την φίλη της Κατερίνα Γιουλάκη και τη Νάνα Μούσχουρη.