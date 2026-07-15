Μάρω Κοντού: Ο τελευταίος έρωτας και ο απολογισμός της – «Είμαι περαστική στη ζωή»

Στην τελευταία της συνέντευξη περπάτησε στα μέρη που μεγάλωσε και αναφέρθηκε σε κομβικά σημεία της ζωής της
Η Μάρω Κοντού είχε συναντήσει την Νίκη Λυμπεράκη, στην πρεμιέρα της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;» στο Mega και έκανε μια αναδρομή στη ζωή και στην καριέρα της, αποκαλύπτοντας στιγμές που τη σημάδεψαν.
Μίλησε για τα παιδικά χρόνια της και τις επιτυχίες που την έκαναν γνωστή σε ολόκληρη τη χώρα. Επιτυχίες που δεν αλλοίωσαν τον χαρακτήρα της.
Μάρω Κοντού και Νίκη Λυμπεράκη περιηγήθηκαν στο Κουκάκι, όπου μεγάλωσε η ηθοποιός, έξω από το πατρικό σπίτι και το σχολείο της. Επισκέφθηκαν επίσης το Μουσείο Βορρέ, όπου φιλοξενείται ένας πίνακας ζωγραφικής που έχει φιλοτεχνήσει η ίδια.
Η Μαριάνθη Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934, ενώ είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Ο πατέρας της ήταν Πειραιώτης έμπορος, με καλλιτεχνικές ευαισθησίες, που έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τη φυματίωση, όταν εκείνη ήταν μόλις δύο χρόνων. Μεγάλωσε με τη μητέρα της και τη γιαγιά της στο Κουκάκι, ενώ είχε για γείτονες την οικογένεια του Μάριου Πλωρίτη, την φίλη της Κατερίνα Γιουλάκη και τη Νάνα Μούσχουρη.
Από μικρή αγαπούσε τον χορό και σπούδασε πάνω σε αυτό. Θα κερδίσει υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία, την οποία όμως δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η οικογένειά της. Αυτή η δυσκολία θα μετατραπεί σε τύχη για την Μάρω Κοντού, καθώς στο γκραν ζετέ της ζωής της θα τη φέρει στο Εθνικό Θέατρο ως μέλος του χορού σε αρχαίες τραγωδίες, όταν ακόμη έψαχναν εναγωνίως κοπέλες με παράστημα και αρχαιοελληνική ομορφιά.
Σε άλλο σημείο, η Μάρω Κοντού μοιράστηκε τη σκληρή αντίδραση της γιαγιάς της όταν έμαθε ότι θα ασχοληθεί με το θέατρο.
Αποκάλυψε ότι έζησε τον τελευταίο της μεγάλο έρωτα στην ηλικία των 67 ετών και έκτοτε δεν ένιωσε ξανά αυτή την ανάγκη.
Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε με απόλυτη συνειδητοποίηση στο γεγονός ότι νιώθει «περαστική» στη ζωή.
Η Μάρω Κοντού, μετέδωσε την ενεργητικότητά της και σε άλλες δραστηριότητες, με κυριότερη εκείνη της ενασχόλησής της με την πολιτική. Θα εκλεγεί βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία το 1999 και ως πρώτη επιλαχούσα το 2007, όταν παραιτήθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης για να είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Επίσης, ήταν δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002 επί δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, αναλαμβάνοντας για επτά χρόνια την προεδρία του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 9.84 και για δυο χρόνια πρόεδρος του κέντρου βρεφών «Μητέρα».
Η Μάρω Κοντού ήταν μία γυναίκα γεμάτη ζωή μέχρι τέλους, ποτέ δεν το έβαλε κάτω και εντυπωσίαζε με κάθε εμφάνισή της όπως στη συμμετοχή της στο επιτυχημένο σίριαλ «Η Γη της Ελιάς». Ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική, πραγματοποιώντας με επιτυχία και μία έκθεση στην γκαλερί Αντήνωρ το 1993, ενώ πίνακάς της εκτίθεται και Μουσείο Βορρέ.
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