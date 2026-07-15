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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Αγρίνιο: Θρήνος για τον χαμό του 34χρονου Μάριου

Αγρίνιο: Θρήνος για τον χαμό του 34χρονου Μάριου

Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του με την είδηση να σκορπά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Αγρίνιο από την είδηση του θανάτου ενός νέου ανθρώπου από την περιοχή.

Ο Μάριος Ρεπάνης έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Ο θάνατός του έγινε γνωστός το πρωί της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Καταγόταν από την Παραβόλα Αγρινίου και το τελευταίο διάστημα διέμενε στη Λεμεσό της Κύπρου όπου και εργαζόταν.

Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του με την είδηση να σκορπά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

ΠΗΓΗ: agriniopress.gr

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρίνιο
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