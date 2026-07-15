Αγρίνιο: Θρήνος για τον χαμό του 34χρονου Μάριου

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Αγρίνιο από την είδηση του θανάτου ενός νέου ανθρώπου από την περιοχή.

Ο Μάριος Ρεπάνης έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Ο θάνατός του έγινε γνωστός το πρωί της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Καταγόταν από την Παραβόλα Αγρινίου και το τελευταίο διάστημα διέμενε στη Λεμεσό της Κύπρου όπου και εργαζόταν.

Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του με την είδηση να σκορπά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

ΠΗΓΗ: agriniopress.gr