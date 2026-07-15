Το αργό βάδισμα της Λεγεώνας των Ξένων στην παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλλης

Εντυπωσιακές εικόνες ανάμεσα στις οποίες και αυτή του αγήματος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων χάρισε η παρέλαση στο Παρίσι το πρωί της Τρίτης για τους εορτασμούς της Ημέρας της Βαστίλλης.

Μια από τις εικόνες που ξεχώρισαν στα social media ήταν αυτή του αγήματος της Λεγεώνας των Ξένων, του θρυλικού σώματος του γαλλικού στρατού.

Ο λόγος ήταν το αργό βάδισμα των αξιωματικών και στρατιωτών σε σχέση με ό,τι είχε προηγηθεί από τα υπόλοιπα σώματα, κάτι που είναι γνωστό ως pas de Légion.