Ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες: Πότε θα φτάσει στους 39°C

Στις παρυφές του ιταλικού καύσωνα θα βρεθεί η χώρα μας, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες όχι όμως σε ακραίες τιμές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Πιο αναλυτικά, σήμερα (15/7) περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά περιμένουμε αστάθεια πολύ περιορισμένη και στα ορεινά. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς στην Κρήτη και τους 34 βαθμούς και το Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς, ενώ στο κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς.

Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς στις περιοχές που είναι περισσότερο ευπαθείς στη ζέστη. Οι βοριάδες θα φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ δεν θα λείψουν οι απογευματινές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Την Παρασκευή θα διατηρηθεί η αστάθεια, οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση . Το Σάββατο και την Κυριακή διαμορφώνεται τάση για ακόμη πιο θερμές συνθήκες.