Μάρω Κόντου: Η viral φωτογραφία του 2025, την ημέρα που έκανε «οτοστόπ» λόγω απεργίας των ταξί

Απλή και προσιτή μέχρι το τέλος της ζωής της. Η Μάρω Κοντού συνήθιζε να κάνει βόλτες στην Αθήνα και να συνομιλεί με εκείνους που την αναγνώριζαν. Δίχως ίχνος βεντετισμού.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 η Μάρω Κοντού έγινε viral, όταν κυκλοφόρησε μία φωτογραφία της στα social media, με την ίδια να βρίσκεται μέσα σε αυτοκίνητο μαζί με άλλες δύο γυναίκες.

Όπως έγινε γνωστό, η Μάρω Κοντού τούς ζητησε να την πάρουν με το αυτοκίνητο, καθώς είχαν απεργία τα ταξί.

Όπως έγραψε η γυναίκα στη δημοσίευσή της στο Facebook για τη συνάντηση με την ηθοποιό: «Την είδαμε να στέκεται στον δρόμο. Σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου γιατί είχαν απεργία τα ταξί κι εμείς χατίρια δεν χαλάμε, πόσω μάλλον όταν αυτήν που στο ζητάει είναι η κυρία Κοντού. Που όπως λέει και ο φίλος μας ο Νίκος το σινεμά μας τραβάει όπου κι αν είμαστε».