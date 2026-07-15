Αφροδίτη Νέστορα: Παίρνει εξιτήριο μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας

Εξιτήριο αναμένεται να λάβει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας με σοβαρά εγκαύματα σε χέρια, πόδια και πρόσωπο.

Η πολιτεύτρια της ΝΔ αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, όπου δολοφονήθηκε η μητέρα της, Βάγια, κατά τη διάρκεια της εμπρηστικής επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ertnews, οι γιατροί του νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, υπέγραψαν το εξιτήριο της Αφροδίτης Νέστορα, μιας και η κατάσταση της υγείας της έχει βελτιωθεί αισθητά. Η «γαλάζια» πολιτεύτρια νοσηλευόταν στην Μονάδα Εγκαυμάτων και μετέπειτα στην Μονάδα Πλαστικής Χειρουργικής με σκοπό την επούλωση των σοβαρών εγκαυμάτων που υπέστη κατά την εμπρηστική επίθεση που κόστισε τη ζωή στην μητέρα της.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και ο 24χρονος συλληφθέντας για τη δολοφονική επίθεση. Πρόκειται για ιδιοκτήτη του «καταφυγίου» που χρησιμοποίησαν ο 29χρονος με την 26χρονη που προφυλακίστηκαν για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το το Ertnews, αναμένεται να καταθέσει υπόμνημα στην ανακρίτρια ενώ κατηγορείται για τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, παράβαση του νόμου περί όπλων, έκρηξη, εμπρησμό.

Φαίνεται πως είναι ο μόνος που συνεργάζεται με τις αρχές ενώ σύμφωνα με τη δικηγόρο του, αναμένεται να αποκαλύψει το σημείο όπου έδωσε τα κλειδιά στους 2 κατηγορούμενους, που σύμφωνα με τον ίδιο, δεν γνώριζε καν γιατί δεν άνηκε ο ίδιος στον αναρχικό χώρο.

Μάλιστα θα ισχυριστεί πως την τελευταία φορά που βγήκε από το «ορμητήριο» ήταν στις 26 Ιουνίου.

Οι 2 άλλοι νεαροί, ο 29χρονος και η 26χρονη παραμένουν στο Αστυνομικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης μιας και ακόμα δεν έχει αποφασιστεί το σε ποια φυλακή θα μεταφερθούν.

Στην απολογία τους έκαναν λόγο για σκευωρία και αρνήθηκαν πεισματικά να απαντήσουν σε κρίσιμες ερωτήσεις, επιμένοντας στην αθωότητά τους.