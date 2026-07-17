Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19-7-2026

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 8:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΤΩΝ 75 Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΤΑΚΗΣ & ΡΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,

ΚΟΥΛΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΡΕΤΑΣ,

ΜΑΚΗΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Σταροχωρίου Ερυμάνθου, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΣΚΡΕΜΜΥΔΑ (ΕΤΩΝ 69) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΟΡΙΝΑ Ο ΓΙΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Η ΜΗΤΕΡΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΣΚΡΕΜΜΥΔΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΑΝΟΣ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 18-7-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονα Προαστίου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΜΑΡΙΑΣ (χήρας) ΠΑΝ. ΒΑΓΕΝΑ ΕΤΩΝ 91 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΒΑΓΕΝΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΟΥΝΤΑΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΕΖΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΒΑΓΕΝΑ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 18-7-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝ. ΟΡΦΑΝΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Ε.Σ ΕΤΩΝ 71 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ Η ΑΔΕΛΦΗ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΡΦΑΝΟΥ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 18-7-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΓΕΩΡΓ. MOYXA ΕΤΩΝ 95 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΧΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΧΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΥΡΙΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΟΡΤΕΣ, 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΤΩΝ 63 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 18-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ χήρας ΕΜΜΑΝ. ΛΟΥΚΑΤΑΡΗ ΕΤΩΝ 81 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΕΒΑΣΤΗ – ΚΑΝΕΛΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΠΙΛΙΑΝΑ ΛΟΥΚΑΤΑΡΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΤΕΜΗΣ χήρα ΣΩΤ. ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΝΙΚΑ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] -----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΥΛΗ ΕΤΩΝ 71 ΕΤΩΝ 67 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥΣ : ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑΝΤΙΑ ΚΟΥΛΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ χήρα ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 75 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΔΑΦΝΗ Η ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΛΕΝΤΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔ. ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΤΩΝ 78 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ - ΕΤΩΝ 81 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΘΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 83 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ κ ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΕΥΔΟΚΙΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΖΩΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ κ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ χήρα ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΤΖΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Την Κυριακή 19/7/2026 & ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Καλλιθέας Πατρών τελούμε τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ ΕΤΩΝ 73 Και επιθυμούμε όσοι τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η σύζυγος: Αλεξάνδρα Τα παιδιά: Τριανταφυλλιά & Θωμάς Πολυβακίδης, Ιωάννης & Μαγδαληνή Μπακαλάρου, Γεωργία & Αλέξιος Γιόβας Τα εγγόνια; Γεώργιος, Μαρία-Ελένη, Αλεξάνδρα & Παναγιώτης, Θεοδώρα, Μαρία-Παναγιώτα, Παναγιώτης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Πλατάνι Ρίου, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΖΩΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΨΗΝΑ (ΕΤΩΝ 54) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ο ΓΙΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η ΜΗΤΕΡΑ: Πρεσβυτέρα ΑΝΔΡΙΑΝΑ (χήρα) Ιερέως ΦΩΤ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 - 7 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ χήρας ΕΥΘ. ΠΗΤΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΗΤΤΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΜΠΑΤΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου – Τηλ. 2610-272295- Πάτρα Κάτω Αχαΐα- τηλ. 26930 22077. ----------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 και ώρα 9 π.μ., τριετές μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής (Κοιμητήριο Μοιρέικων) για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΣΩΤ. ΛΑΤΣΗ (ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΡΟΥΣΚΑ) ΕΤΩΝ 82 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :

Πόπη & Ιωάννης Γιαννόπουλος,

Κωνσταντίνος & Κωνσταντίνα Λάτση,

Δήμητρα & Νίκος Δριλλης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :

Παναγιώτης & Μαρία, Νίκη, Σωτήρης & Ευγενία, Αύρα, Παναγιώτης, Βασιλική, Σωτήρης, Ανδρέας



ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : Βασιλική χήρα Αντωνίου Κρούσκα, Νικόλαος Λεωντίδης ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»: Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023. Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία. ---------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 19-7-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων ( Μύλων) Μπεγουλακίου Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΡΑΠΑΝΟΥ ΕΤΩΝ 68 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΠΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΣ Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ (χήρα) ΚΟΣΜΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΑΝΗΨΙΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΑΝΟΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) ΤΗΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, ΚΙΝ.: 6944 320.495, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ---------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 19-7-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Βούντενης, 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (χήρας) ΝΙΚ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 89 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΑΘΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΜΙΛΤ. ΣΩΡΑ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΣΩΡΑ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ” ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) ΤΗΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, ΚΙΝ.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Μηνά Β' κοιμητήριο Λεύκας Πατρών, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας Ιερέως ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ (ΕΤΩΝ 86) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Πρεσβυτέρα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΑΓ. ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ ΝΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Οβρυάς Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡ. ΓΚΟΥΤΖΟΥΜΑΝΟΥ (ΕΤΩΝ 65) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥΜΑΝΟΣ ΕΙΡΗΝΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ---------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος Γλαύκου Πατρών, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ (ΕΤΩΝ 63) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΩΤΣΙΟΣ Ο ΓΙΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η ΜΗΤΕΡΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΗ Η ΠΕΘΕΡΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΑΓΚΩΤΣΙΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΗΛΙΑΣ & ΝΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΗ, ΕΥΜΟΡΦΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. -------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Οβρυάς Πατρών, εξάμηνο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΥΑΓ. ΜΠΕΚΙΑΡΗ (ΕΤΩΝ 86) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΗΛΙΑΣ & ΓΩΓΩ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΙΟΥΛΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. -----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 19-7-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚ. ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ ΕΤΩΝ 82 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΓΑ ΝΕΖΕΡΙΤΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΘΥΜΙΑ & ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΤΣΜΙΓΚΑΤΟΥ, ΖΩΗ (χήρα) ΘΕΟΦ. ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΕΛΕΝΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 19-7-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Φανουρίου Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ (χήρας) ΑΝΔΡ. ΣΚΟΥΡΛΑ ΕΤΩΝ 97 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ & ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: ΑΚΡΙΒΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΠΩ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΟΛΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΟΛΛΙΑ, ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΗΛ. ΚΟΛΛΙΑ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 19-7-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΕΤΩΝ 72 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΡΙΣ Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΗΣ: ΠΟΛΥΞΕΝΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΑΡΓΑΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ Η ΕΓΓΟΝΗ: ΛΟΥΪΖΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 19-7-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (χήρας) ΠΑΝ. ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΩΝ 86 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 19-7-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΔΥΣ. ΡΑΠΤΗ ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 75 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΠΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΡΑΠΤΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 19-7-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Γερασίμου Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΙΩΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΓΕΛΗ ΕΤΩΝ 86 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΠΑΥΛΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 19-7-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓ. MANETA ΕΤΩΝ 59 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΩΡΑ, ΕΛΕΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΑΛΑΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΕΤΑ & Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 19/7/2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλείκων Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚ. ΤΣΑΜΗ ΕΤΩΝ 88 Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις Η σύζυγος: Τούλα Τα παιδιά του: Νικόλαος Τσάμης, Κωνσταντίνα Τσάμη Τα αδέλφια του: Άγγελος Τσάμης, Τούλα & Ανδρέας Μανίκας, Κων/να (χήρα) Ιωαν. Τσάμη, Άννα (χήρα) Μεν. Τσάμη, Χρήστος & Γιασμίν Φασουλη, Γεώργιος & Ακριβή Φασουλη. Τα ανίψια του Οι εξάδελφοι Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 324501. Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26911 11444 ΚΙΝ.: 6932 885964. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΛΑΝΙΣΤΡΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ ΕΤΩΝ 76 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ, ΕΛΕΝΗ & ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΛΙΟΥΚΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΥΛΟΣ ΞΥΠΟΛΙΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΦΛΑΜΗ, ΖΩΗ χήρα ΑΛΕΞ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΟΣ, ΛΥΔΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ---------------------