Πάτρα: Γκρεμίζουν το υπόστεγο μπροστά από το προαύλιο στο Στρούμπειο -Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης

Σε εξέλιξη κατεδαφίσεις και αποξηλώσεις φθαρμένων τμημάτων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, μετά τα προβλήματα που είχαν αναδειχθεί και συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πρώτες εργασίες αποκατάστασης στο ιστορικό Στρούμπειο (2ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών), με την έναρξη των κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων φθαρμένων τμημάτων του κτιρίου, σηματοδοτώντας την αρχή των παρεμβάσεων που έχουν προγραμματιστεί για την αποκατάσταση των προβλημάτων στις εγκαταστάσεις του σχολείου.
Το ζήτημα είχε απασχολήσει έντονα το προηγούμενο διάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων, όπου είχαν επισημανθεί σοβαρές φθορές και ελλείψεις στο ιστορικό σχολικό συγκρότημα. Μεταξύ των προβλημάτων που είχαν καταγραφεί ήταν οι πλημμυρισμένες ταράτσες, ο κίνδυνος αποκόλλησης σοβάδων, η κακή κατάσταση των χώρων υγιεινής, καθώς και άλλες φθορές που απαιτούσαν άμεση αντιμετώπιση
Οι εργασίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη περιλαμβάνουν τις απαραίτητες κατεδαφίσεις και αποξηλώσεις των φθαρμένων στοιχείων, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι επισκευές και οι παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του σχολείου, με στόχο το Στρουμπείο να υποδεχθεί μαθητές και εκπαιδευτικούς χωρίς προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
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