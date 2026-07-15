Συνεχίζεται η δίκη στο Εφετείο για τον Δημήτρη Λιγνάδη

Με τις καταθέσεις της πλευράς των καταγγελλόντων συνεχίζεται σήμερα στο Εφετείο Αθηνών η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη.

Σήμερα αναμένεται να καταθέσει φίλος του ενός καταγγέλλοντα ότι υπέπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πρώην επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή στην εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Την περασμένη Πέμπτη είχε καταθέσει ο 29χρονος, ο οποίος είχε καταγγείλει τον Δημήτρη Λιγνάδη για βιασμό του το 2015 ανοίγοντας τη διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας για τη δίκη του γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού, ο οποίος κάθεται στο σκαμνί και δικάζεται από την αρχή για τρεις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης νεαρών.

Ο 29χρονος σήμερα άνδρας ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα και κατέθεσε για όλα όσα καταγγέλλει ότι έζησε δίπλα στον άλλοτε ισχυρό άνδρα του Κρατικού Θεάτρου, το 2015, όταν, όπως είπε, ήταν 17 ετών.

Με ψυχραιμία ο μάρτυρας περιέγραψε στο ακροατήριο σκηνές άγριας σεξουαλικής κακοποίησής του από τον κατηγορούμενο, στο σπίτι του οποίου - όπως είπε - έμενε από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2015, μη έχοντας πού αλλού να πάει, καθώς προέρχονταν από μια οικογένεια «διαλυμένη με γονείς αλκοολικούς».