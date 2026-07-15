«Οδύσσεια»: Η φαντασμαγορική πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη

Πάνω από 20 ηθοποιοί από το λαμπρό καστ της « Οδύσσειας» παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη με τον Κρίστοφερ Νόλαν και τους πασίγνωστους πρωταγωνιστές να περπατάνε το κόκκινο χαλί την Τρίτη το βράδυ (14/7/2026) στο AMC Lincoln Square 13 στο Μαχάταν.

Μετά και από αυτή την πρεμιέρα ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να σημειώσει το υψηλότερο εισπρακτικό αποτέλεσμα πρώτου Σαββατοκύριακου για ταινία που δεν ανήκει στη σειρά «Μπάτμαν» με την «Οδύσσεια».

Η Ζεντάγια, ο Τομ Χόλαντ, η Αν Χαθαγουεΐ, ο Ματ Ντέιμον, και πολλοί άλλοι βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί της Νέας Υόρκης για να προωθήσουν την πρεμιέρα της χολιγουντιανής διασκευής του μεγάλου ηρωικού έπους του Ομήρου, «Οδύσσεια».