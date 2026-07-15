«Οδύσσεια»: Η φαντασμαγορική πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν κάνει επίσημη πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026
Πάνω από 20 ηθοποιοί από το λαμπρό καστ της « Οδύσσειας» παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη με τον Κρίστοφερ Νόλαν και τους πασίγνωστους πρωταγωνιστές να περπατάνε το κόκκινο χαλί την Τρίτη το βράδυ (14/7/2026) στο AMC Lincoln Square 13 στο Μαχάταν.
Μετά και από αυτή την πρεμιέρα ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να σημειώσει το υψηλότερο εισπρακτικό αποτέλεσμα πρώτου Σαββατοκύριακου για ταινία που δεν ανήκει στη σειρά «Μπάτμαν» με την «Οδύσσεια».
Η Ζεντάγια, ο Τομ Χόλαντ, η Αν Χαθαγουεΐ, ο Ματ Ντέιμον, και πολλοί άλλοι βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί της Νέας Υόρκης για να προωθήσουν την πρεμιέρα της χολιγουντιανής διασκευής του μεγάλου ηρωικού έπους του Ομήρου, «Οδύσσεια».
Συνεχίζοντας την καταιγιστική περιοδεία τους για συνεντεύξεις Τύπου μετά τις στάσεις τους στο Λονδίνο και το Παρίσι, ας δούμε τι φόρεσε το καστ στην πρεμιέρα της ταινίας στις ΗΠΑ, στο Μανχάταν.
Η Ζεντάγια, αναμφισβήτητα η πιο καλοντυμένη, τράβηξε τα βλέμματα αφού φόρεσε ένα παραδεισένιο λευκό φόρεμα μέχρι το πάτωμα, σχεδιασμένο από τον γαλλικό οίκο μόδας Matières Fécales. Το φόρεμα διέθετε ασύμμετρη στράπλες λαιμόκοψη, ουρά και μεγάλα φτερά αγγέλου. Ολοκλήρωσε το look με μια φρέσκια πινελιά στα χαρακτηριστικά της λευκά γόβα με μυτερή μύτη, επιλέγοντας αυτή τη φορά παπούτσια με έναν μοναδικό, γλυπτικό τακούνι.
Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν κάνει επίσημη πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026.
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