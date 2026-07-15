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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Κόρινθος: Σορός γυναίκας βρέθηκε να επιπλέει στον Ισθμό

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Τα στελέχη του Λιμενικού κατάφεραν να ανασύρουν και να μεταφέρουν στην ξηρά την σορό

Νέος συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στον Ισθμό της Κορίνθου όταν κάτοικοι είδαν σορό να επιπλέει στο κανάλι.

Η σορός που φαίνεται πως ανήκει σε γυναίκα, εντοπίστηκε εντός του καναλιού στον Ισθμό της Κορίνθου, λίγο μετά τις 8 το πρωί.

Άνδρες του Λιμενικού Ισθμίων προσέγγισαν το σημείο και αντίκρισαν τη γυναίκα να επιπλέει στο νερό.

Τα στελέχη του Λιμενικού κατάφεραν να ανασύρουν και να μεταφέρουν στην ξηρά την σορό η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Πρόκειται για μια γυναίκα, ηλικίας 40-45 χρόνων, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Προανάκριση κάνει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Πληροφορίες από korinthostv.gr

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#tags Ισθμός Κορίνθου
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