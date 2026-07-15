Κόρινθος: Σορός γυναίκας βρέθηκε να επιπλέει στον Ισθμό

Τα στελέχη του Λιμενικού κατάφεραν να ανασύρουν και να μεταφέρουν στην ξηρά την σορό
Νέος συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στον Ισθμό της Κορίνθου όταν κάτοικοι είδαν σορό να επιπλέει στο κανάλι.
Η σορός που φαίνεται πως ανήκει σε γυναίκα, εντοπίστηκε εντός του καναλιού στον Ισθμό της Κορίνθου, λίγο μετά τις 8 το πρωί.
Άνδρες του Λιμενικού Ισθμίων προσέγγισαν το σημείο και αντίκρισαν τη γυναίκα να επιπλέει στο νερό.
Τα στελέχη του Λιμενικού κατάφεραν να ανασύρουν και να μεταφέρουν στην ξηρά την σορό η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου.
Πρόκειται για μια γυναίκα, ηλικίας 40-45 χρόνων, αγνώστων λοιπών στοιχείων.
Προανάκριση κάνει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.
Πληροφορίες από korinthostv.gr
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