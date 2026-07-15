Λαμία: Εξιτήριο για ασθενείς που κατανάλωσαν κοτόπουλα μολυσμένα από σαλμονέλα

Σε φάση αποκλιμάκωσης φαίνεται πως είναι τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία αν και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τα μολυσμένα κοτόπουλα.

Συνολικά, 35 συμπολίτες μας εμφάνισαν συμπτώματα σαλμονέλας στη Λαμία. Αρκετοί από αυτούς έλαβαν εξιτήριο την Τρίτη ενώ σήμερα (15.07.2026) αναμένεται και άλλοι ασθενείς να επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Ο πρόεδρος επιστημονικού συμβουλίου ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μίλησε στo Ertnews για τη διασπορά σαλμονέλας, παροτρύνοντας τους κατοίκους της Λαμίας να μην καταναλώσουν κοτόπουλο, το επόμενο διάστημα.

Ανέφερε δε, πως δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διασποράς του βακτηρίου από την κατανάλωση αυγών.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε πως οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η σαλμονέλα στα κοτόπουλα, χωρίς να πέσει στην αντίληψη του προμηθευτή.

Πρόσθεσε πως τις επόμενες ημέρες αναμένονται άλλα λίγα κρούσματα σαλμονέλας καθώς ο χρόνος επώασης της νόσου φτάνει τις 7 ημέρες.

Καθησύχασε το κοινό πως η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και πως σε σπάνιες περιπτώσεις υπάρχουν θύματα από την συγκεκριμένη νόσο.

Κατέληξε λέγοντας πως το καλοκαίρι υπάρχουν διάφορα ήδη γαστρεντερίτιδας και δεν χρειάζεται να συγχέουμε κάθε σύμπτωμα με μόλυνση από σαλμονέλα.

Ο Θοδωρής Βασιλακόπουλος συμβούλευε το κοινό να μην αφήνει το νωπό κοτόπουλο 4-5 ημέρες στο ψυγείο αλλά είτε να το μαγειρεύει είτε να το καταψύχει άμεσα.