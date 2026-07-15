Ο πιλότος-ήρωας του ποταμού Χάντσον διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ

Ο κυβερνήτης Τσέσλεϊ «Σάλι» Σάλενμπεργκερ Γ΄, ο οποίος προσγείωσε με ασφάλεια επιβατικό αεροσκάφος που είχε υποστεί βλάβη στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης το 2009, έχει διαγνωστεί με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Ο 75χρονος πρώην πιλότος μοιράστηκε την είδηση στην προσωπική του ιστοσελίδα, αναφέρει το BBC. Η διάγνωση έγινε πρόσφατα και ότι η νόσος βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, γράφει ο ίδιος.

«Προς το παρόν, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην μου έρχεται εύκολα κάποιο όνομα, ότι ξεχνάω μια ιστορία που μόλις έχω διηγηθεί ή ότι δεν κοιμάμαι τόσο καλά, αλλά βρίσκομαι στην αρχή αυτού του μακρύ ταξιδιού», έγραψε. Λέει ακόμη ότι αυτή η νέα φάση της ζωής του «έθεσε υπό αμφισβήτηση το νόημα της υπηρεσίας» και ότι διαπίστωσε ότι «η απάντηση είναι να μιλάμε ανοιχτά» για τη νόσο.

Η περιπετειώδης όσο και ηρωική προσπάθεια του Σάλενμπεργκ μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με τον Τομ Χανκς στον ρόλο του πιλότου.