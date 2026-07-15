Κομισιόν: Έκθεση τα παιδιά και το Ίντερνετ: Αλόγιστη χρήση μέχρι και 6 ώρες καθημερινά, το 60% έχει βιώσει προβλήματα

Μηδέν οθόνες ως τα δύο έτη, με επίβλεψη και χρονικούς περιορισμούς η χρήση των οθονών από μεγαλύτερα παιδιά και ασφαλείς υπηρεσίες από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Παρουσιάστηκε από την Κομισιόν η Έκθεση για την Ασφάλεια των Παιδιών στο Διαδίκτυο από την Ειδική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Παιδιών στο Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,μελετήθηκαν τόσο τα οφέλη όσο και οι κίνδυνοι των αλγορίθμων των social media για τα παιδιά. «Στην Ευρώπη πιστεύουμε ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με την καθοδήγηση των γονιών τους και όχι των αλγορίθμων που επιδιώκουν να κρατούν την προσοχή τους. Τα social media δεν είναι παιχνίδι», τόνισε για τη χρήση του Διαδικτύου.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι στην Ευρώπη περνούν 4-6 ώρες καθημερινά μπροστά σε οθόνες, ενώ σχεδόν 6 στα 10 παιδιά έχουν βιώσει συναισθηματικά ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο διαδίκτυο. Οι συνέπειες περιλαμβάνουν έλλειψη ύπνου, άγχος, κατάθλιψη, διαδικτυακό εκφοβισμό και έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο.