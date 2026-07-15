Γιώργος Ματαράγκας για το έμφραγμα που υπέστη: Είχα κουραστεί, ένιωσα αφυδάτωση και πόνο στο στήθος

Ο Γιώργος Ματαράγκας υπέστη ελαφρύ έμφραγμα και από το Σάββατο 11 Ιουλίου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Ο ηθοποιός μίλησε για τα συμπτώματα και απέδωσε αυτό που του συνέβη στην κούραση των τελευταίων μηνών. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως η ζημιά δεν ήταν μεγάλη.

Όπως του είπαν μετά τις εξετάσεις, το έμφραγμα ήταν ελαφρύ. Ο Γιώργος Ματαράγκας παραμένει σε νοσοκομείο και αισιοδοξεί πως σύντομα θα καταφέρει να επιστρέψει στους ρυθμούς της καθημερινότητάς του. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά και τη δημοσιογράφο, Σάσα Σταμάτη, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα σχόλια ορισμένων που τον στεναχώρησαν.

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Όπως είπε ο δημοφιλής ηθοποιός, κάποιοι του έκαναν ζημιά στα επαγγελματικά του, μετά από αυτά που ανέφεραν για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Είναι αποφασισμένος να ακολουθήσει κατά γράμμα τις οδηγίες των γιατρών, να κάνει υπομονή και να επιστρέψει σπίτι του δυνατός.

Όπως εξηγεί χαρακτηριστικά: «Είχα κουραστεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Ανέβασα τον χειμώνα περίπου πέντε θεατρικά έργα, ταυτόχρονα δίδασκα υποκριτική στα ΙΕΚ και τις προηγούμενες ημέρες ένιωσα αφυδάτωση και πόνο στο στήθος. Πήγα στο νοσοκομείο, με είδαν και μου είπαν: “Ευτυχώς, δεν έχει γίνει μεγάλη ζημιά”. Ήταν ένα ελαφρύ έμφραγμα. Έχω κάτσει κάποιες ημέρες στο νοσοκομείο για να ξεκουραστώ».

«Με στενοχώρησαν που έγραψαν ότι πεθαίνω, ότι “τον χάνουμε από ώρα σε ώρα”. Γράφανε του κεφαλιού τους και τώρα, που περνούν οι ημέρες, λένε οι δήμοι: “Πώς θα τον πάρουμε για παράσταση, αφού πεθαίνει;”. Μου έκαναν ζημιά στη δουλειά μου και με στενοχώρησαν όσο δεν φαντάζεσαι», εξομολογείται ο Γιώργος Ματαράγκας.

«Δηλαδή, αν κάποιος το καλοκαίρι παίξει τον δικό μου ρόλο και τον παίξει καταπληκτικά και δεν είμαι εγώ, είναι όμως όλος ο θίασος, πού είναι το κακό, από τη στιγμή που είναι καταπληκτική η παράσταση; Το μόνο που ζητώ είναι να μη με θίξουν επαγγελματικά. Εκεί θα είμαι αμείλικτος. Η ζημιά έγινε. Δεν κλείνουν παραστάσεις, γιατί εγώ δεν θα παίξω. Θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου», υπογραμμίζει ο Γιώργος Ματαράγκας.