Κυψέλη: Ρωγμές σε πάνω από 15 κτίρια στην περιοχή όπου γίνονται έργα για το Μετρό

Πάνω από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, εμφάνισαν ξαφνικά ρωγμές, με τους ενοίκους να ανησυχούν για την στατικότητα των κτιρίων και να ζητούν απαντήσεις από το «Ελληνικό Μετρό» για τις εργασίες που γίνονται στην περιοχή από τον μετροπόντικα.

Λίγες εβδομάδες μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αυτό το νέο περιστατικό έρχεται και ταράζει τους κατοίκους της Κυψέλης που αγωνιούν για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι πολυκατοικίες τους, από τις εργασίες που γίνονται για την γραμμή 4 του Μετρό.

Σύμφωνα με τα «Νέα», έχει παρατηρηθεί καθίζηση από 18 έως 20 εκατ. στην περιοχή ενώ οι κάτοικοι καταγγέλλουν ρωγμές σε κολώνες και τοίχους, πτώσεις σοβάδων, αποκολλήσεις και σπασμένα μάρμαρα.

Οι εργασίες του μετροπόντικα στο υπέδαφος της Κυψέλης, έχουν ήδη διακοπεί. Το ζήτημα αναμένεται να φτάσει σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων ο οποίος υπέγραψε τον Ιανουάριο του 2022 το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό.