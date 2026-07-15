Ζάκυνθος: Αναχώρησε από το νησί το αεροσκάφος F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο

Πίσω στη βάση του γυρνάει το αεροσκάφος F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο την περασμένη Πέμπτη (9/7/2026), αφού σήμερα τα ξημερώματα μπήκε στο πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» της Levante Ferries και έφυγε από το νησί.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής στο Ιόνιο την Πέμπτη και όταν σχηματισμός δύο F-16 Viper της 335 Μοίρας πετούσε νότια της Ζακύνθου, ο κυβερνήτης του ενός μαχητικού αεροσκάφους διαπίστωσε σοβαρή βλάβη, καθώς παρουσιάστηκε διαρροή καυσίμου, η οποία εξελίχθηκε ταχύτατα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο έμπειρος πιλότος προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες αντιμετώπισης της βλάβης. Όταν διαπιστώθηκε ότι η ασφαλέστερη επιλογή ήταν η άμεση προσγείωση στο πλησιέστερο διαθέσιμο αεροδρόμιο, επιλέχθηκε το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, το οποίο βρισκόταν στην πιο κοντινή απόσταση από το σημείο όπου εμφανίστηκε το πρόβλημα.